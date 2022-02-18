الخارجية الروسية: أجهزة الاستخبارات الأمريكية فاشلة

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن التصريحات الصادرة عن واشنطن بشأن الوضع حول أوكرانيا استنادا إلى معلومات استخبارية تدل على فشل أجهزة الاستخبارات الأمريكية.

وقالت زاخاروفا: "تصريحات بلينكن وبساكي وبرايس، وبقية فريق الدعاية الحربية المستندة لمعلومات المخابرات الأمريكية تشهد على فشل عمل أجهزة تلك المخابرات.. سؤال مهم: من بث هذا الوهم (الأخبار) والزيف في البيت الأبيض؟".

وفي وقت سابق نشرت وسائل إعلام بريطانية تقارير تزعم أن "غزو القوات المسلحة الروسية لأراضي أوكرانيا" سيحدث بالضبط في تمام الساعة الواحدة منتصف الليل بتوقيت لندن ليلة 16 فبراير.

وفي اليوم التالي قامت صحيفة "ذا صن" بإعادة تحرير مقالتها على الموقع، ونشرت "ميرور" نصا جديدا يفيد بعدم وقوع "الغزو".

إلا أن صحيفة "بوليتيكو" نشرت مؤخرا تقريرا جديدا قالت فيه إن "الغزو الروسي لأوكرانيا" سيكون بعد 20 فبراير الجاري.

ولا تزال التصريحات الغربية التي تزعم أن روسيا تستعد لغزو أوكرانيا متواصلة، على الرغم من عودة القوات الروسية إلى أماكن انتشارها بعد انتهاء التدريبات.