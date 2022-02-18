ترتيب الدوري السعودي قبل مباريات اليوم

تستأنف اليوم الجمعة، منافسات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري السعودي حيث يواجه فريق الحزم منافسه الحزم ويلعب فريق “الفيصلي” ضد "الرائد".

وتقام مباراة الحزم ضد الفتح في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة SSC1 SD.

كما تلعب مباراة الفيصلي ضد الرائد في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة SSC5 SD.



ترتيب الدوري السعودي قبل لقاءات اليوم :-

1- الاتحاد : 48 نقطة

2- النصر : 41

3- الشباب : 40

4- الهلال : 34

5- ضمك : 30

6- أبها : 28

7- الفيحاء : 27

8- الأهلي : 25

9- الرائد : 25

10- التعاون : 22

11- الطائي : 22

12- الاتفاق : 20

13- الفيصلي : 20

14- الباطن : 19

15- الفتح :18

16- الحزم : 14