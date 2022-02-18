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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تاون جاس توجه نصائج لعملاء الغاز الطبيعي لمواجهة مخاطر الطقس البارد

سخانات الغاز الطبيعي
سخانات الغاز الطبيعي

كشفت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" إحدى شركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية عن مجموعة من الإرشادات العامة بعد تحذير هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لموجة شديدة البرودة خلال الساعات المقبلة.


طالبت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس"، عبر صحفتها على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك "العملاء بضرورة الحفاظ على التهوية الجيدة على وجه العموم للحفاظ على الصحة العامة وعدم اللجوء إلى غلق النوافذ والأبواب بشكل كامل بأماكن السكن ولا سيما عند استخدام الدفايات أو التدفئة بالفحم أو السخانات التى تعمل بالبوتاجاز.

5 نصائح من تاون جاس

فيما يخص السخانات التى تعمل بالغاز الطبيعي نصحت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعى للمدن "تاون جاس" العملاء باتباع عدة تعليمات منها 

1- عدم العبث نهائيًا بمهمات الغاز الطبيعى أو اللجوء إلى اشخاص غير مؤهلين للتعامل معها أو استخدام خامات غير معتمدة (خامات سباكة ) على أن يكون التعامل فقط مع الشركات المعتمدة .

2- عدم سد فتحات التهوية الخاصة بالسخانات (الهواية) نهائيا إذ يلجأ بعض العملاء الى الغائها او سدها بمعرفتهم وخصوصا مع برودة الطقس فى مثل هذه الأيام .

3- عدم إلغاء المدخنة الخاصة بالسخان (المركبة فوق السخان) لأى سبب من الأسباب .

4-  عدم استبدال أجهزة السخان أو البوتاجاز وتحويلهم للعمل بالغاز الطبيعى عن طريق العميل .

5- التأكد من غلق صنابير المياه الساخنة حال انقطاع المياه، الأمر الذى قد يؤدى فى حالة عدم غلقها إلى تشغيل السخان بصفة مستمرة دون توقف وبدون علم العميل.

 

تاون جاس الأرصاد الجوية البترول السخانات الغاز الطبيعى

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