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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاردن.. تحذيرات من تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة

الأردن
الأردن

حذرت وزارة المياه الأردنية بسلطتيها المياه ووادي الأردن من المواطنين في جميع مناطق المملكة من تطورات حالة عدم الاستقرار التي من المتوقع ان تشهدها الحالة الجوية بدءا من ليلة الجمعة/ السبت وتستمر يوم غد السبت والأحد.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إنه من المتوقع بحسب الأرصاد الجوية هطولات غزيرة على بعض المناطق خاصة المناطق الجنوبية والبادية ووادي عربة والبحر الميت مما قد يتسبب بحدوث فيضانات مفاجئة وتشكل السيول المفاجئة في بعض المناطق خاصة المنخفضة منها إضافة الى احتمالية تشكل فيضانات في مناطق قد لا تشهد هطولات مطرية قادمة من مناطق أخرى .

وأكدت أن كوادرها رفعت جاهزيتها وتنسق مع مختلف الجهات المعنية من خلال مركز السيطرة والعمليات لدى الوزارة للتعامل مع الامر.

ودعت الوزارة جميع المواطنين والمزارعين ومربي المواشي ضرورة اخذ الحيطة والحذر واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعدم الاقتراب من مجاري الاودية  مهيبة بالجميع ضرورة متابعة تطورات الحالة الجوية وعدم الاقتراب من مجاري السيول والاودية والسدود والمسطحات المائية وعدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي والتواصل مع مركز الشكاوي الموحد على الرقم (١١٧١١٦).

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