قصواء الخلالي: مصر القديمة أول من أقرت حقوق الإنسان

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن تاريخ مصر القديمة له جذور تبدأ مع بداية ظهور الإنسانية، مشيرةً إلى أن بداية ظهور الأخلاقيات والقيم كانت في المجتمع المصري.

وأضافت قصواء الخلالي، خلال تقديم حلقة اليوم، الجمعة من برنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة CBC: "ظهور المبادئ والحقوق الإنسانية كان في مصر القديمة، وأول من أقر حقوق الإنسان في التاريخ، ونحن أول دولة أوجدتها، وكل بردية مصرية ونقش مصري قديم وكل شيء ذُكر عن مصر القديمة يوثق كيف استطاع المصريون القدماء أن يضعوا حقوق الإنسان في مصر القديمة".

وتابعت قصواء الخلالي: "هذا ليس كلامنا، لكنه كلام مؤرخ وشخص كتب عن التاريخ المصري ورصد وثائق تطرقت إلى هذه الأمور".

وتطرقت قصواء إلى الملك إسيسي وفقا لما جاء في موسوعة مصر القديمة للمفكر المصري الراحل الدكتور سليم حسن، موضحةً: "هذا الملك جاء بعد منكاوحر، وكان عصره حافلا بالمنجزات والأعمال العظيمة".

وواصلت: "لا نعلم مدىة صلة قرابته بالملك منكاوحور الذي سبقه، لكن ظهر هذا الملك في التاريخ بشكل بديع وواضح جدا".