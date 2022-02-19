كتابة وبطولة قصي خولي.. بدء عرض مسلسل "الوسم" على منصة شاهد

بدأت منصة شاهد VIP عرض أول 3 حلقات من مسلسل "الوسم" الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي وأكشن، وهو بطولة قصي خولي وميسون أبو أسعد، وعدد من الممثلين السوريين.

مسلسل "الوسم" من إخراج سيف الدين السبيعي، وتأليف براءة زريق، ويعد التجربة الكتابية الأولى للممثل قصي خولي صاحب الفكرة والمشارك في التأليف أيضا.

وقال قصي خولي في احتفالية إطلاق مسلسل الوسم، إن تجربة الكتابة باعتباره صاحب فكرة "الوسم" وكاتب هيكل العمل مسئولية كبيرة ساهم الجميع في إنجاحها، معتبراً أن "الجميع يملك أفكاراً، لكن الأصعب هو استثمار الفكرة وإنجاحها لتصبح ذات قيمة"، مؤكداً عدم ادّعائه صناعة دراما جديدة، بل هي تكملة لما قدّمه من قبل، مع اختلاف في طريقة التقديم التي يمكن من خلالها منافسة الأعمال التي تقدم من خارج الوطن العربي.

وأوضح قصي خولي "أنه بدأ بكتابة العمل قبل نحو ست سنوات فتخوّفَتْ الكثير من شركات الإنتاج من تنفيذه كونه يتطلب تكلفة عالية ويتضمن مشاهد صعبة التنفيذ إنتاجياً وإخراجياً، مؤكداً أن منصة "شاهد"لم تتردد في دعم فكرة العمل وتصدّت لمهمة إنتاجه الضحم بمشاركة شركة (إيبلا الدولية)".

وحول فكرة العمل ورسائله، قال خولي: "يتطرق الوسم إلى أحداث وقعت في الوطن العربي، مسلطاً الضوء على ما لها من آثار سلبية على الإنسان، سببتها في المجمل الظروف السياسية والمعيشية والاقتصادية، مما أجبر الناس على إيجاد حلول بديلة والبحث عن حياة في أماكن أخرى".

جديرٌ بالذكر أن "الوسم" سلسلة من أربعة أجزاء متتالية، كل جزء يتألف من سبع حلقات، تدور أحداثه بين بلدان موجودة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ويحكي في قالب مليء بالدراما البوليسية والإثارة والأكشن قصة أربعة شبان في رحلة من سوريا إلى اليونان محفوفة بالخطر والموت، يتحول فيها بطل العمل لاحقاً من ضحية إلى جلاد توكل إليه عمليات إجرامية يبطش فيها بكل من يقف في وجهه، فيجد نفسه عالقاً وسط رجال المافيا من جهة ورجال القانون من جهة أخرى.

ويشارك في بطولة "الوسم" نجوم من سوريا ومصر ولبنان منهم : إسماعيل تمر، جوان خضر، كفاح الخوص، جابر جوخدار، ميرفا القاضي، ميسون أبو أسعد، جلال شموط، وائل زيدان، عبدالرحمن قويدر، رشا بلال، آدم سيرجي، محمد مهران، محسن صبري، محمد دسوقي، فاطمة محمد، مهند قطيش ولبنى ونس. فكرة وإشراف قصي خولي، كتابة وسيناريو وحوار بسيم الريس، معالجة درامية براءة زريق، منال غانم، سنان معوض وفادي رفاعي، إخراج سيف الدين السبيعي، إنتاج "شاهد VIP" وشركة إيبلا الدولية".