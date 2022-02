أفلام الأكشن الأجنبية.. قصص شيقة ..إيرادات قياسية .. وتقنيات تكنولوجية متقدمة تبهر الجمهور

أفلام الأكشن الأجنبية تتمتع دائما بجماهيرية وإقبال موسع من قبل المشاهدين سواء في السينمات أو على شاشات التلفزيون، وتحقق دائما أرقام إيرادات قياسية تبهر خبراء الصناعة وتمنحهم الأمل في إصلاح الوضع مهما ساء ظاهريا.

كانت أرقام إيرادات السينما تعاني بصورة كبيرة على مدار العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا، وتأثيرها على غلق السينمات وتقليل أعداد الحضور، وانتشار المتحورات المتكررة ما تسبب في قلة إقبال الجمهور على دور العرض.

لكن أفلام الأكشن لعبت دورا كبيرا في عودة الجمهور وإقباله على الشاشة الكبيرة للاستمتاع بأعمالهم المفضلة، وأثبت هذه النظرية فيلم سبايدر مان الجديد الذي اقترب من المليار الثاني له، وتفوق على فيلم "أفاتار" في أرقامه المحلية محتلا المرتبة الثالثة في قائمة الأكثر ربحا في تاريخ البوكس أوفيس الأمريكي.

أحداث أفلام الأكشن

شهدت الأشهر الماضية طرح العديد من أفلام الأكشن الناجحة سواء في السينمات أو عبر المنصات الإلكترونية، فالأولى مقياس نجاحها أرقام الإيرادات، والثانية ترتيب المشاهدات والانتشار على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي السينمات لا صوت يعلو فوق صوت فيلم سبايدر مان الجديد، الذي يقترب من تحقيق 2 مليار دولار، ورغم مرور أشهر على طرحه في السينمات العالمية وتوافد أسماء عديدة من الأفلام عليه إلا أنه مازال ثابتا في دور العرض.

يستكمل Spider-Man: No Way Home أحداث الجزئين السابقين في الثلاثية؛ Spider-Man: Homecoming (2017)، وSpider-Man: Far From Home (2019)، فبعد أن كشف ميستيريو عن هوية بيتر باركر على أنه سبايدر مان في الجزء الثاني، تنقلب حياته وسمعته رأسًا على عقب، لذا يطلب باركر من دكتور ستيفن سترينج المساعدة في استعادة هويته السرية بالسحر، ولكن يحدث خطأ في التعويذة، ما يسمح بوصول خمسة أشرار خارقين من عوالم أخرى بديلة، كانوا قد حاربوا سابقاً نسخاً أخرى من Spider-Man.

والفيلم من إخراج جون واتس، مخرج الثلاثية، وتأليف كريس ماكينا وإريك سومرز، وبطولة توم هولاند في دور بيتر باركر/سبايدر مان، زندايا، بنيديكت كومبرباتش، جاكوب باتالون، جون فافريو، ماريسا تومي، وجيمي فوكس.

أبطال red notice

أما على منصة نتفليكس فكان فيلم Red Notice هو الأكثر مشاهدة، وسجل حوالي 278 مليون ساعة مشاهدة بعد أيام من طرحه، ووصل إلى المركز الثاني خلال 10 أيام فقط مقتربا من رقم Bird Box القياسي الذي حقق 282 مليون ساعة مشاهدة خلال أول 28 يوما.

فيلم Red Notice الذي أنتجه دواين جونسون وأخرجه مارشال ثوربر، تكلف مبالغ طائلة في ميزانيته ويعد أحد أضخم الأعمال المنتظرة هذا الموسم، وتدور أحداثه حول سرقة جمعت بين أكثر محققين للجرائم في مكتب التحقيقات الفيدرالي و2 من أكثر المجرمين في العالم.

يقع دواين جونسون في فيلم Red Notice فريسة بين جال جادوت وريان رينولدز، لكنه يتمكن من صدهما بعد العديد من المغامرات والتجارب الخطرة التي تعرض لها بسببهما.

أشهر سلاسل أفلام الأكشن

عادة ما تقدم أفلام الأكشن على مدار سلاسل متتالية وناجحة، ينتظرها الجمهور بالسنوات ويتابع أخبارها بانتظام، لتعلقهم بالأحداث والشخصيات التي تقدم مع كل عمل بصورة مختلفة أكثر تطورا باستخدام التكنولوجيا والقصص الشيقة.

وتعد سلسلة أفلام الأفينجرز من أشهر الأعمال التي جذبت المشاهدين مؤخرا إلى السينمات، ورغم انتهاء آخر أجزائها Avengers: Endgame عام 2019، إلا أن الأفلام المنفصلة عنه وتروي قصص كل بطل خارق على حدى تحظي بنفس المتابعة والاهتمام.

حقق فيلم Avengers: Endgame إيرادت بلغت 2 مليار و800 مليون دولار، وكان عملا مهيبا استمر لأكثر من 3 ساعات عرض، ويشارك فيه معظم الأبطال الخارقين الذين أحبهم الجمهور من بينهم كابتن أمريكا، سبايدر مان، دكتور سترينج، توني ستارك، بلاك بانثر، وغيرهم.

وتعد سلسلة أفلام السرعة والغضب من أكثر الأعمال التي يحبها الجمهور أيضا وتعلق بها كثيرا، رغم وفاة بطلها الأشهر بول ووكر واستمرار تقديم الأفلام في ظل غيابه.

أبطال fast and furious 9

احتفل أبطال وصناع أفلام السرعة والغضب Fast & Furious في يونيو الماضي، بمرور 20 عاما على طرح أول أجزاء السلسلة التي حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية ووصل عددها إلى 9 أفلام.

شهدت دور العرض خلال مايو الماضي طرح الفيلم التاسع من سلسلة Fast & Furious وهو F9 الذي يغيب عنه لأول مرة العديد من الأبطال وينضم له وافد جديد، وحقق حوالي 700 مليون دولار في دور العرض العالمية.

اشتهرت سلسلة أفلام Fast & Furious منذ فيلمها الأول الذي طرح عام 2001، باسم The Fast and the Furious وكان الراحل بول ووكر أحد أبطاله الأوائل إلى جانب فين ديزل، ميشيل رودريجيز، وجوردانا بروستر وعدد كبير من النجوم.

امتدت أحداث الجزء الأول من سلسلة Fast & Furious على مدار حوالي ساعتين وعرض في عام 2001، وحقق إيرادات وصلت إلى حوالي 207 مليون دولار، وكانت ميزانية إنتاجه حوالي 38 مليون دولار.

استمر عرض باقي أجزاء سلسلة السرعة والغضب على مدار سنوات متتالية، وحققت المجموعة إيرادات بلغت حوالي 6 مليار دولار على مدار 20 عاما، زادت خلالها ميزانية الإنتاج عاما بعد عام واتسعت دائرة النجاح بالتوازي.

أفضل أفلام الأكشن في التاريخ

تختلف وجهات نظر الجمهور والنقاد في تصنيف أفضل أفلام الأكشن على مدار تاريخ السينما الأجنبية، فهناك من يعتبر أن الأفلام التجارية التي تعتمد على مشاهد الحركة والقتل فقط دون القصة والحبكة القوية لا تحتسب في ظل تواجد أعمال قوية تحمل من القصة والحركة والإثارة ما يؤهلها لتصدر أي تصنيف فني.

ويعد فيلم The Dark Knight من أكثر الأفلام التي حققت شهرة وانتشارا وتتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة، بل ويعتبرها الكثيرون أفضل نسخ المشاحنة التي شهدتها الشاشة بين باتمان وغريمه الأشرس "الجوكر"، وحقق أكثر من مليار دولار في دور العرض العالمية.

فيلم The Dark Knight من بطولة كريستيان بيل وهيث ليدجر، ومايكل كين، وجاري أولدمان ومورجان فريمان وتوم هاردي، ماجي جيللينهال وغيرهم من النجوم، وهو من إخراج كريستوفر نولان.

أبطال الماتريكس

أيضا تعتبر سلسلة أفلام الماتريكس من أفضل أعمال الأكشن التي أحبها الجمهور وتمنى عودتها إلى السينما مرة أخرى، وهو ما حدث مع الجزء الرابع الذي عرضه منذ فترة قليلة، وحقق إيرادات جيدة في ظل التنافس الشديد وظروف الجائحة.

بدأ عرض أول أفلام سلسلة الماتريكس في مارس 1991 بميزانية بلغت 63 مليون دولار وحققت به شركة ورنر بروس نجاحا مبهرا في شباك الإيرادات، ووصلت أرقامه إلى حوالي 500 مليون دولار عالميا.

ترتب على هذا النجاح طرح جزأين آخرين من سلسلة الأفلام الخيالية الأول في مايو 2003، وحقق حوالي 750 مليون دولار وهو The Matrix Reloaded.

أما الفيلم الثالث فهو The Matrix Revolutions الذي طرح في نوفمبر 2003 وحقق حوالي 400 مليون دولار عالميا.

ثلاثية الماتريكس أو المصفوفة حققت نجاحا كبيرا على مدار السنوات الماضية، وكان خبر تقديم جزء رابع منها من إخراج لانا واتشوسكي خبرا مفاجئا وسعيدا بالنسبة لمحبي قصص الخيال العلمي الأكثر تعقيدا في تاريخ السينما، وهي من بطولة كيانو ريفز وكاري موس وغيرهم.