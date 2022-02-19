التعليم تضع 5 ضوابط لـ تحية العلم في المدارس طوال الترم الثاني

ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع مدارس الجمهورية بإتباع بروتوكول محدد لـ تحية العلم في المدارس مع كل يوم دراسي طوال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في تعليمات رسمية لجميع المدارس : تؤدي كل يوم دراسي تحية العلم في مراحل التعليم قبل الجامعي وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتي تتمثل في :

يحظر رفع العلم أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة

يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم على العلم

لا يجوز رفع علم اخر مع العلم الوطني في سارية واحدة.

يحظر القانون تنكيس العلم من غير مناسبات الحداد التي يحددها رئيس الدولة

بالنسبة للسلام الوطني : يجب الوقوف احتراما عند تحية العلم وعزف السلام الوطني ، ويتم تحية العلم 3 مرات ثم النشيد الوطني ولا يضاف أي كلمات أو صيحات قبل أو بعد التحية مصاحبة لتحية العلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس ، على أن العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر صلاح الدين باللون الذهبي ، ويكون على شكل مستطيل عرضه ثلثا طوله ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد اللون الاحمر ويتوسطه اللون الأبيض وأدناه اللون الأسود ، ويرفع على مقار المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة.

محاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية في جميع مدارس مصر ، مشيرةً إلى أنه يتم تحقيق ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها، وذلك في جميع الفصول بالعام الدراسي الجديد.