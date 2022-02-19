عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تضع 5 ضوابط لـ تحية العلم في المدارس طوال الترم الثاني

تحية العلم في المدارس
تحية العلم في المدارس

ألزمت وزارة التربية والتعليم جميع مدارس الجمهورية بإتباع بروتوكول محدد لـ تحية العلم في المدارس مع كل يوم دراسي طوال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

حيث قالت وزارة التربية والتعليم في تعليمات رسمية لجميع المدارس : تؤدي كل يوم دراسي تحية العلم في مراحل التعليم قبل الجامعي وفقا للضوابط والإجراءات التي يحددها وزير التربية والتعليم والتي تتمثل في : 

  • يحظر رفع العلم أو عرض أو تداول العلم إن كان تالفا أو مستهلكا أو باهت الألوان أو بأي طريقة أخرى غير لائقة
  • يحظر إضافة أي عبارات أو صور أو تصاميم على العلم
  • لا يجوز رفع علم اخر مع العلم الوطني في سارية واحدة.
  • يحظر القانون تنكيس العلم من غير مناسبات الحداد التي يحددها رئيس الدولة
  • بالنسبة للسلام الوطني : يجب الوقوف احتراما عند تحية العلم وعزف السلام الوطني ، ويتم تحية العلم 3 مرات ثم النشيد الوطني ولا يضاف أي كلمات أو صيحات قبل أو بعد التحية مصاحبة لتحية العلم.

وشددت وزارة التربية والتعليم على المدارس ، على أن العلم يتكون من 3 ألوان الأحمر والأبيض والأسود وبه نسر صلاح الدين باللون الذهبي ، ويكون على شكل مستطيل عرضه ثلثا طوله ويتكون من 3 مستطيلات متساوية الأبعاد اللون الاحمر ويتوسطه اللون الأبيض وأدناه اللون الأسود ، ويرفع على مقار المؤسسات التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة.

txt

رجعوا التلامذة.. أجراس المدارس تدق في 12 محافظة لبدء الترم الثاني .. تضحيات الشرطة بالحصة الاولى .. وزير التعليم : لا نية لتخفيف المناهج

txt

وزير التعليم : الترم الثاني أقصر من الأول ولا نية لتخفيف مناهجه

محاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تقرر بذل كافة الجهود الممكنة لمحاربة الإرهاب الفكري بكافة اشكاله في المدارس ، غرس قيم المواطنة ، والانتماء والولاء والتضحية من أجل الوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية في جميع مدارس مصر ، مشيرةً إلى أنه يتم تحقيق ذلك بشكل دوري وبكل وسيلة ممكنة ، مع الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح

كما أصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية لجميع المدارس ، بضرورة استخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية، والصادرة عن الهيئة العامة للمساحة المصرية، والتأكيد على إظهار خط الحدود الدولي للحدود الجنوبية لجمهورية مصر العربية، وعدم استخدام أي خرائط أخرى أيا كان مصدرها، وذلك في جميع الفصول بالعام الدراسي الجديد.

تحية العلم المدارس التربية والتعليم التعليم العلم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشغل مش عيب.. فنان شهير يفترش الطريق ويبيع قهوة للمارة

الزفة علقة موت والصباحية حمام محشي.. القصة الكاملة لعروس الإسماعيلية

الأرصاد تحذر المواطنين: اليوم ذروة حالة عدم الاستقرار

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

رسميا .. جونيور آجاي مهاجم الأهلي السابق بنضم الى نادي النصر الليبي

التعليم: الترم الثاني من العام الدراسي 97 يوما تنتهي 9 يونيو

مواعيد الدراسة في رمضان .. وزير التعليم يعلنها على الهواء |شاهد

بعد واقعة الضرب.. عروس الإسماعلية برفقة زوجها في عش الزوجية.. فيديو

ترشيحاتنا

تصل حد السيول.. الأرصاد: أمطار رعدية تضرب سيناء والبحر الأحمر

بعد محاصرة أوكرانيا بقواته.. ماذا يريد بوتين فعلا من جارته الصغيرة

ريال مدريد يستدرج ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني

كورونا حول العالم.. ارتفاع إصابات الصين وأستراليا تستقبل السائحين

سيارة تقتل شابا وتصطدم بـ4 سيارات على طريق الشيخ زايد

التعليم تضع 5 ضوابط لـ تحية العلم في المدارس طوال الترم الثاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجانا من الزمالك.. تفاصيل تفاوض نادي النصر السعودي مع محمد أبو جبل

نشرة المنوعات.. عريس يصفع عروسه أمام المعازيم.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة.. وأغرب سمكة قرش في العالم

يتمنى لمس أحبائه.. إصابة رجل بكورونا 78 مرة |صور

أغرب مخلوق.. سمكة قرش في حجم عقلة الإصبع|شاهد الشبح

فيديو

قصة خروج قرية غارقة منذ 30 عاما من تحت المياه | فيديوجراف

دخل العناية المركزة.. تطورات حالة زكي فطين عبد الوهاب الصحية |فيديو

انصدمت في ناس كتيره.. إبراهيم سعيد ظهر باكياً بعد وفاة والدة

الضحايا 15 امرأة.. مأساة مشابهة لـ فاجعة الطفل ريان تدمي القلب في الهند

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

كريمة أبو العينين

زمن الهوأه النوأه

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 16"

رشا شكر

حامل اللقب .. حامل الضحكة

اﻟﻤﺰﻳﺪ