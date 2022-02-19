رئيس نادي البنك الأهلي يجتمع بالفريق استعدادا لـ بيراميدز

اجتمع اليوم اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي بالجهاز الفني واللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي استعدادا لمواجهة بيراميدز.



وطالب رئيس نادي البنك الأهلي اللاعبين بعودة الروح التي غابت عن الفريق خلال مباراتي سموحة وفيوتشر مما أفقد الفريق ستة نقاط كاملة كانت كافية بصعود الفريق للمربع الذهبي مع بداية المشوار.



وشدد علي التمسك بالأهداف والطموحات الكبيرة التي تم التخطيط لها قبل انطلاق الموسم.



وأكد اللواء أشرف نصار علي ثقته الكاملة في الجهاز الفني المتميز بقيادة خالد جلال ولاعبي الفريق أصحاب القدرات الفنية العالية في العودة من جديد لتحقيق نتائج إيجابية وأداء مميز خلال مباريات الفريق المقبلة.



وشهد الاجتماع حضور محمد عبد المنعم المشرف العام على الكرة وأمين الصندوق والعميد حاتم سمير المدير التنفيذي ، وكريم حسن شحاتة مدير الكرة.