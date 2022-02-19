دينا أبو السعود: الفيتامينات من أولويات نضارة البشرة وعلى رأسهم فيتامين "سي" | فيديو

قالت دينا أبو السعود ، خبيرة التجميل ، إن من أولويات كل سيدة الاهتمام بنضارة بشرتها وشعرها ولذلك يجب على كل امرأة تناول الكم المناسب من الفيتامينات و بالكمية المناسبة .

وأضافت " أبو السعود " خلال حوارها ببرنامج " طبيب البلد" والمُذاع على فضائية " صدى البلد" ، أن المكمل الغذائي ELP multivit يحتوي على جميع الفيتامينات التي تحتاجها المرأة ومن أهمها فيتامين "سي" الذي يساهم بشكل كبير في إنتاج الكولاجين ، متابعة أن فيتامين "سي" يساعد أيضًا على امتصاص البشرة للحديد .



وفي سياق متصل ، نصحت دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، بتناول المكمل الغذائي ELP Multivit، حيث إنه يحتوي على كافة الفيتامينات والمعادن الذي يحتاجها الجسم والتي بدورها تحافظ على صحة البشرة والشعر كما تعمل على تحسين التركيز لدى السيدات.

وأضافت أبو السعود ، أنه يجب على السيدات تناول فيتامينات ومعادن يوميًا والبعد عن التوتر النفسي وذلك للمحافظة على جمالها ونضارة بشرتها.