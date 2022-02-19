شوط أول سلبي بين الزمالك وساجرادا الأنجولي في دوري أبطال إفريقيا

انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الزمالك أمام منافسه ساجرادا الأنجولي بالتعادل السلبي ،والمقامة حاليا على ملعب 11 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في دوري أبطال أفريقيا.

وخلال الدقائق الأولى، حاول الفريق الانجولي الضغط على مدافعي الزمالك مبكرا في أول ثلث من الملعب على أمل وقوعهم في أخطاء.

واضطر لاعبو الزمالك للعب الكرات الطويلة لشيكابالا أو سيسيه أو أوباما خلف المدافعين.

ونجح الزمالك في الوصول إلي مرمي ساجرادا الانجولي بعد تمريرة رائعة من أوباما إلى سيسيه الذي سددها بشكل ضعيف وبعيد عن المرمي.

ويحاول الفريقين الوصول للمرمى وتسجيل هدف.

ويحاول فريق الزمالك استغلال الجبهة اليسري خصوصا مع سوء تمركز خط الدفاع الانجولي وهو ما اتاح فرصتين لهم حتى الآن ولكن لم تنتهي الهجمة بالشكل الصحيح.

ويعاني الزمالك من عدم تفاهم الثنائي محمود علاء ومحمد عبدالغني خصوصا في الكرات المرتفعة وبالتالي يتواجد اللاعبين في منطقة واحدة وسوء تمركز يعجز عن استغلاله طوال الشوط الأول الفريق الانجولي .

كما يبدو أن مشاركة شيكابالا عليها علامة استفهام كبيرة حيث ان اللاعب لا يقدر علي مجارا سرعات لاعبي فريق الانجولي ولم يحدث من جهته أى هجمة .

وقبل نهاية الشوط الأول مرر محمود علاء كرة بينيه رائعة لـ الجزيري الذي سددها في المرمى ولكن المدافع الانجولي أخرجها برأسه علي خط المرمي .

وأعلن كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تشكيلته :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي "الونش" وأحمد فتوح.

الوسط: إمام عاشور ومحمد عبد الغني ويوسف "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ورزاق سيسيه.

الهجوم: سيف الجزيري.