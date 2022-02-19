بالصواريخ النووية.. أحمد موسى: بوتين نفذ مناورة عسكرية مخيفة.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس الروسي بوتين نفذ مناورة مخيفة باسم مناورة الردع الاستراتيجي، مضيفا::" أطلقوا صواريخ باليستية وصواريخ مجنحة واستعرضوا صواريخ نووية".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"،: "في العادة روسيا لا تعلن عن المناورات العسكرية التي يقومون بتنفيذها ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى : "بوتين استدعى قوات الاحتياط في روسيا وهذا يعني تواجد تعبئة عامة في روسيا".





وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "بوتين يرفع حالة التأهب لأقصى درجة في ظل تطورات الأوضاع الأزمة الأوكرانية ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى : "أمريكا بدأت تتواجد في دول قريبة من الحدود الروسية وأوروبا تدعم أوكرانيا ".

