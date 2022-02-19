إطلاق أول معسكر لطلاب "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية

قال صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ، إن المعسكرات الخاصة بطلاب "قادرون باختلاف" بالجامعات المصرية تعتبر احد الوسائل والأنشطة التي تنفذها وحدات التضامن الاجتماعي التي أنشأتها وزارة التضامن منذ أكتوبر 2020 داخل كافة الجامعات المصرية يصل عددهم إلي 25 جامعة حكومية بالإضافة إلي جامعة الأزهر بفروعها الثلاثة وجامعة خاصة وهي الجامعة المصرية الروسية .

واضاف مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الصدى " تقديم الإعلامية رانيا هاشم المذاع علي قناة " اكسترا نيوز " ، إن منظومة التحول الرقمي ساعدتنا في تقديم جميع الخدمات المتعلقة بالوزارة إلي طلاب الجامعات وأسرهم داخل الجامعات المصرية .

وأوضح مستشار وزارة التضامن للسياسات الاجتماعية ، إن الوحدات الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي تقدم الكثير من الخدمات منها حضانات للفائقين على مستوي البكالوريوس أو علي مستوى الدراسات العليا وتقدم حماية اجتماعية وتمكين اقتصادي للطلاب غير القادرين والطلاب ذوي الهمم .