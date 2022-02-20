إنشاء مراكز خدمات زراعية لتطوير الريف المصري.. المنسق العام لمبادرة حياة كريمة يوضح.. فيديو

قال علاء عزوز منسق عام مبادرة حياة كريمة بوزارة الزراعة ، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف في الأساس تستهدف تحسين مستوي معيشة المواطنين وسكان الريف المصري بشكل عام ونهتم من خلال وزارة الزراعية بتقديم جميع الخدمات للمزارعين من خلال المبادرة " الرئاسية حياه كريمة ".

وأضاف علاء عزوز خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع علي قناه " اكسترا نيوز " ، إن الأن لدينا 332 مجمع خدمات زراعية مشيرا إلي أن هذه المجمعات منتشرة في 20 محافظة و52 مركزا وخدماتها ستغطي 1413 قرية وتابع .

واوضح علاء عزوز ، أن المجمعات الزراعية تم بناؤها والتخطيط لها من خلال فريق عمل شارك به جميع مودريات الزراعة والطب البطري لحصر الخدمات المقدمة للمزارعين وما يحتاج اليه لتنفيذه .