بسعر رخيص.. فيفو تطلق رسميا هاتف Vivo Y15s بمواصفات مميزة

أطلقت شركة فيفو الصينية رسميا هاتفها Vivo Y15s الذى يأتى بعدد من المواصفات الجيدة منها بطارية ضخمة مع سعر مناسب، وكذلك تصميم أنيق للغاية مع نوتش صغير في أعلى الشاشة.

وبحسب موقع MySmartPrice فإن هاتف فيفو Vivo Y15s يأتى بشاشة من نوع IPS LCD بحجم 6.51 بوصة، مع ثقب للكاميرا السيلفى على قطرة ماء، ومعدل تحديث 60 هرتز في الثانية، ودقة تبلغ 1080 بكسل وجودة + HD، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار، ووزن 179 جرامًا .

ويقدم هاتف فيفو Vivo Y15s كاميرا خلفية مزدوجة ، تأتى الرئيسية منها بدقة 13 ميجابكسل ، مع مستشعر لتصوير ماكرو بدقة 2 ميجابكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي والتى تأتى بدقة 8 ميجابكسل، مع تسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل، مع مجموعة متنوعة من الأوضاع في تطبيق الكاميرا الخاص به مثل Panorama وFace Beauty ومقياس التسارع ، والإضاءة المحيطة ، ومستشعر القرب ، و Easyshare.

ويعمل هاتف فيفو Vivo Y15s بمعالج قوي من نوع Helio P35 من شركة ميديا تيك ، مدعوما بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 3 جيجابايت رام ، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 32 جيجابايت ، مع دعم بطاقة microSD لمزيد من التوسع في التخزين، ونظام التشغيل Android 11 Go وواجهة المستخدم FunTouch OS 11.1.

ويحتوي هاتف فيفو Vivo Y15s ، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 10 واط ، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مم و Bluetooth v5.0 و تقنية aptX ومنفذ microUSB 2.0 ، وشبكة 4G LTE مزدوجة لشبكة الجيل الرابع.

ويبدأ سعر هاتف فيفو Vivo Y15s من 147 دولارا أمريكية أى ما يعادل ألفين و 350 جنيه مصري، حيث من المقرر إطلاقه في الاسواق العالمية خلال الفترة المقبلة.