حمادة هلال عن حفله في بورتو: الحمدلله على النجاح

وجه الفنان حمادة هلال رسالة شكر لجمهوره بعد حفله ببورتو عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و نشر حمادة هلال عدة صور من حفلة وعلق قائلا : حفل بورتو سعيد الحمدلله على نجاح الحفله بشكر الجمهور الكبير اللى كان موجود والناس الجميله اللى كانت بره الحفله وكان صعب الدخول عشان ماشاء الله العدد كان كبير جدآ بإذن الله اوعدكم يكون فى حفله قريبآ ،بشكر عامر جروب على المكان الجميل وبشكر المنتج وليد منصور على التنظيم الرائع.



وشارك الفنان حمادة هلال في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "المداح"، بطولة كل من أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجة، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر، وآخرون، العمل سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.