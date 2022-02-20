الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، اليوم الأحد، أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مناطق سكنية ومصنعا حكوميا بـ دونيتسك.

وحسب وكالة “نوفوستي” ذكرت سلطات دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي وقت سابق، استهدف الجيش الأوكراني نقاطا سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين، وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك.

واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة.

كما لفت بيان السلطات في الجمهورية إلى أنه ومنذ منتصف ليل 20 فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي جمهورية لوجانسك، فأعلنت سلطاتها عن ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

وجاء في البيان أنه "خلال اليوم الماضي في 19 فبراير 2022، اقترفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 49 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة". كما تم استخدام ألغام وقذائف من عيار 120 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، في عمليات القصف.

وحذرت السلطات في جمهورية لوجانسك اليوم من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت.٤