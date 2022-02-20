عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان، اليوم الأحد، أنهما تعرضتا لانتهاكات وقصف متكرر من قبل الجيش الأوكراني استهدف مناطق سكنية ومصنعا حكوميا بـ دونيتسك.

وحسب وكالة “نوفوستي” ذكرت سلطات دونيتسك أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت منطقتين سكنيتين ومصنع دونيتسك الحكومي للمنتجات الكيمياوية، بقذائف من عيار 120 ملم المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي وقت سابق، استهدف  الجيش الأوكراني نقاطا سكنية في دونيتسك لمدة ساعتين، وهي دوكوتشيفسكن، وقرية ستاروميكايلوفكا في غرب دونيتسك، وقرى نوفولاسبا ولينينسكوي في جنوب الجمهورية، وقرية سبارتاك بشمال دونيتسك. 

واستخدم الجيش الأوكراني قذائف هاون عيار 120 ملم وقاذفات قنابل يدوية من مختلف الأنواع، ومدفعية ثقيلة.

الاتحاد الأوروبي يحذر من "أحداث مدبرة" للتصعيد العسكري في أوكرانيا

الناتو: روسيا تستعد لشن هجوم شامل على أوكرانيا

كما لفت بيان السلطات في الجمهورية إلى أنه ومنذ منتصف ليل 20 فبراير، قصفت القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية 20 مرة، بما في ذلك ضواحي دونيتسك، وتم إطلاق 230 قذيفة باتجاه دونيتسك، بينها قذائف عيار 120 و122 ملم، التي يحظر استخدامها بموجب اتفاقيات مينسك.

وفي جمهورية لوجانسك، فأعلنت سلطاتها عن ما مجموعه 49 انتهاكا لوقف إطلاق النار من جانب قوات كييف يوم السبت، بما في ذلك بالمدفعية الثقيلة.

وجاء في البيان أنه "خلال اليوم الماضي في 19 فبراير 2022، اقترفت التشكيلات المسلحة الأوكرانية 49 انتهاكا لنظام وقف إطلاق النار، بما في ذلك استخدام الأسلحة الثقيلة". كما تم استخدام ألغام وقذائف من عيار 120 ملم محظورة بموجب اتفاقيات مينسك، في عمليات القصف.

وحذرت السلطات في جمهورية لوجانسك اليوم من احتمالية فقدان وانقطاع خدمة الاتصالات الخلوية والانترنت.٤

أوكرانيا أزمة أوكرانيا دونيتسك مينسك لوجانسك روسيا الجيش الأوكراني الجيش الروسى الأسلحة الثقيلة القوات المسلحة الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

«الوزراء» ينفى تعطيل الدراسة غداً بجميع المدارس

وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد.. والمطربة أمينة تنعاه بكلمات مؤثرة

3 أيام من الطقس السيئ.. تعرف على نوة الشمس الصغرى التي نمر بذروتها اليوم

مصرع 4 شباب فى حادث مروع بمدينة نصر.. صور

رئيس الوزراء يوجه برفع حالة الطوارئ إلى القصوى لمواجهة التقلبات الجوية

الأرصاد تحذر : تقلبات جوية تشهدها البلاد الأربعاء المقبل

طبيب الكركمين.. ضبط أحمد ابو النصر صيدلي الأعشاب

قرار عاجل بشأن أول حصة في الترم الثاني بجميع المدارس| مستند

موضوعات متعلقة

الصحف الإماراتية: النائب العام يحقق في بلاغات ضد إبراهيم عيسى..بيل جيتس: كورونا تقريبا انتهى وهناك وباء قادم..رئيس أوكرانيا مستعد للفواض مع روسيا..

وفاة راعية الإبل الشهيرة شومة العنزي عن عمر يناهز الـ 90 عامًا

وزير الخارجية الإيراني: يمكننا التوصل لاتفاق نووي نهائي خلال ساعات بشرط

السعودية وألمانيا تبحثان ملف إيران النووي

نشرة أخبار العالم| تطورات متسارعة باتجاه الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. العاصفة يونس تحرم مئات الآلاف في بريطانيا من الكهرباء.. وإسرائيل تكشف موعدا محتملا لإبرام الاتفاق النووي الإيراني

رويترز: سماع دوي انفجارات في أماكن متعددة بمدينة دونيتسك

واشنطن تحذر من عواقب وخيمة للحرب بين أوكرانيا وروسيا

الناتو: روسيا تخطط لشن هجوم على كامل أراضي أوكرانيا

ترشيحاتنا

مع اقتراب الغزو.. أوكرانيا تهدد بالتخلي عن وضعها كدولة غير نووية

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الأحد.. محمد صلاح : بن شرقي يخاف على قدمه

الجيش الأوكراني يقصف دونيتسك ولوجانسك بالأسلحة الثقيلة

نشرة المنوعات.. شجرة ضخمة تحطم "أتوبيس" بسبب العاصفة.. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم خلال دقائق ..واعتداء مدرس بعنف على طالب داخل المدرسة

وظيفة مندوب مساعد.. مجلس الدولة يستقبل خريجي حقوق عين شمس اليوم | تفاصيل

صرف مرتبات الموظفين عن شهر فبراير.. الأربعاء المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى من العنصرية.. 45% من الأمريكيين عاطلون عن العمل بسبب السجلات الجنائية

في 7 دقائق .. يوتيوبر يتحول إلى أغنى رجل في العالم ويتخطى ماسك|فيديو

شاهد.. اعتداء مدرس على طالب بعنف داخل المدرسة وفيديو يفضحه

شاهد لحظة سقوط شجرة ضخمة فوق أتوبيس |فيديو

فيديو

لا مجال لرفع الغياب.. خطة التعليم خلال الفصل الدراسي الثاني 2022

رشاوي وبلاغات| حمو بيكا يفتح النار على "الموسيقيين".. وحلمي عبد الباقي يرد

مش من مصلحته وزعلان عليه.. تصريحات وليد سليمان عن رحيل رمضان صبحي|فيديوجراف

مفيش شغل.. فنان مصري شهير يعمل على عربة لبيع القهوة | فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

المستشار أسـامة الصعيدي

الخطاب المصري في بروكسل

جاسم بودي

جاسم بودي يكتب : رسالة إلى أحمد الناصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ