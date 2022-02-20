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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة في قضية "الرشوة"

مطرقة
مطرقة

قررت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رئيس حي مصر القديمة السابق في اتهامه وآخرين بالتورط في جريمة تقاضي رشوة، والتحصل على  مبلغ 400 ألف جنيه للإخلال بواجبات الوظيفة وإسناد اعمال لمتعهد جمع قمامة بالمخالفة للقانون.

وعقدت الجلسة برئاسة ممدوح طبوشة وعضوية المستشارين حاتم الخولي وتامر حمدي خليل وبشير عبدالرءوف عبدالعال لجلسة 23 مارس .

قررت النيابة العامة إحالة رئيس حي مصر القديمة السابق و8 أشخاص آخرين للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة ارتكاب جريمة الرشوة.
كشف أمر  الإحالة  العامة، في القضية رقم 8954 لسنة 2021 جنايات مصر القديمة المقيدة برقم 1051 لسنة 2021 کلي جنوب القاهرة 813 المقيدة برقم 265 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة العليا، أن المتهمين " ع.خ"  54 سنة، رئيس حي مصر القديمة، و" ع.ج"، 68 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و" م.س"،  32 سنة، مدير شركة لخدمات النظافة، و" م.ع"  46 سنة، مالك شركة لخدمات النظافة، و" ج.م" 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، "ج.ش"، 53 سنة، متعهد جمع مخلفات، و" ع.ا"، 54 سنة، متعهد جمع مخلفات، و"و.ب"، 61 سنة، متعهد جمع مخلفات بحي مصر القديمة، و"و.ف"، 46 سنة، مالك شركة مكة المكرمة لخدمات النظافة، فقام المتهم الأول بصفته موظفا عموميا - رئيس حي مصر القديمة - طلب وأخذ لنفسه عطايا للإخلال بواجبات وظيفته بأن طلب من " ج.ع" و " م.ث" و"م.ع"، والمتهمين من الثاني وحتى الأخير بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي - مبالغ مالية دورية، أخذ منها - بوساطتهما أيضا، 80 ألف جنيه مصري، على سبيل الرشوة، وذلك مقابل عدم اتخاذ إجراءات توجب فسخ تعاقداتهم أو توقيع غرامات عليهم لدى الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة بغير حق.

وأضاف أمر الإحالة  أن المتهمين من الثاني حتى الأخير قدموا رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته؛ بأن قدموا للمتهم الأول بوساطة المتهم الثاني وآخر توفي مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا، وأن المتهم الثاني توسط وآخر توفي في تقديم رشوة لموظف عمومي للإخلال بواجبات وظيفته بان توسط والمتوفي في طلب وتقديم مبالغ الرشوة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا.

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