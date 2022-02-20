النمسا ترسل فريق أزمة إلى أوكرانيا

للمساعدة فى مواجهة الوضع المتصاعد

أرسلت النمسا فريق أزمة إلى أوكرانيا يضم عددا من الخبراء والمتخصصين من فرقة القوات الخاصة " كوبرا " للمساعدة فى مواجهة الوضع المتصاعد في شرق أوكرانيا.



وبحسب بيان صحفي صدر عن وزارة الداخلية النمساوية، اليوم/الأحد/، فإن الفريق يضم أيضًا خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع، ومهمته الرئيسية تتمثل في دعم موظفي السفارة النمساوية في كييف فى التعامل مع الأزمة.



ولفت إلى أن تركيز الفريق ينصب على الخدمات اللوجستية وتأمين قنوات الاتصال وتحسين صورة الوضع، فضلا عن مساعدة النمساويين في الخارج والمسافرين النمساويين عند مغادرة أوكرانيا.



وقال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنر، إن فريق الأزمة أثبت نجاحه فى مواقف سابقة بفضل التشكيل متعدد التخصصات للفريق حيث يمكنه دعم النمساويين المقيمين فى أوكرانيا بكفاءة وسرعة.



وكانت وزارة الخارجية النمساوية قد أصدرت أمس السبت تحذيرا من السفر لأوكرانيا مع منح الاستثناءات للمناطق الغربية كما وصفت الوضع - وخاصة في شرق أوكرانيا - بأنه على حافة الهاوية كما دعت الوزارة جميع النمساويين في أوكرانيا إلى مغادرة البلاد.