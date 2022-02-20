أحلى إسعاد..أشرف عبد الباقي يروج لمشاهدة حلقته ببرنامج صاحبة السعادة

روج النجم،أشرف عبد الباقي،لمشاهدة حلقته غدا ببرنامج صاحبة السعادة،ونشر صورة من كواليس التصوير مع النجمة إسعاد يونس،وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب أشرف عبد الباقي من خلال الصورة معلقا:استنوني بكره وبعده مع أحلى اسعاد يونس الساعه ١١ م على DMC #صاحبة_السعادة.



ويكشف الفنان أشرف عبد الباقى فى الحلقة عديد من التفاصيل الخاصة بمسرحيته الجديدة التى تحمل اسم “كنز الدنيا” والذى يشاركه البطولة فيه مجموعة من ذوى القدرات الخاصة.

مسرحية كنز الدنيا

وقال الفنان أشرف عبد الباقي ، تعقيبا على مسرحيته" كنز الدنيا " من أبطال " قادرون باختلاف " ، إنه استمتع بالعمل مع أبطال المسرحية ، متابعا :" بيضحكوا والناس كانت متجاوبة معاهم .. حابين يقفوا على المسرح ودي أهم نقطة " .

وتابع الفنان أشرف عبد الباقي ،خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " من مصر " ، والمذاع على فضائية " سي بي سي " : " أنا معلملتش ليهم حاجة وهما اللي لديهم القدرة دي ، وأنا فقط ضيفتهم جوا الإطار .. ودي كانت أول تجربة مسرح ليهم والبروفات خدت شوية وقت بس متختلفش عن عن زميلهم الأخرين .