المؤبد لسائق سحل خفيرا نظاميا بسيارة حتى الموت في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة بمحافظة الدقهلية، اليوم بالسجن المؤبد لسائق بعد ‏توجيه اتهامات له بالقتل العمد لخفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر بعد أن سحله حوالي 3 كيلو مترات في ‏محاولة للهروب من تنفيذ أمر بضبطه وإحضاره في قضية تبديد.

وبعد أن تم وضع الأصفاد الحديدية ‏بيد كل منهما ركب المتهم سيارة وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها فقام ‏بسحله ما تسبب في وفاته.‏

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار وائل ‏صفوت ‏يوسف، والمستشار محيي الدين محمد عبد الوهاب، والمستشار محمد أحمد شعبان، وأمانة سر ‏أحمد كمال‎، وذلك في القضية رقم 27094 لسنة 2020 جنايات مركز ‏ميت غمر، و المقيدة برقم 1591 ‏لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة.‏

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، المتهم محمد عبد ‏الخالق أحمد الأدغم، محبوس، 46 عامًا، سائق - مقيم بقرية كوم النور - مركز ميت غمر لأنه في يوم ‏‏29/8/2020 بدائرة مركز ميت غمر - محافظة الدقهلية قتل عمدا المجني عليه البحيري محمد محمد عبد ‏الحميد البحيري، خفير نظامي مركز شرطة ميت غمر، حال قيامه بضبطه على ذمة القضية الرقيمة ‏‏21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر، ووضعه الأصفاد الحديدية بيد كل منهما فقام بالدلوف إلى ‏السيارة الرقيمة "د ب س1244"،وانطلق بها بسرعة فائقة غير عابئ بتواجد المجني عليه خارجها فقام ‏بسحله لمسافة تقارب الثلاثة كيلومترات محدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي ‏أودت بحياته قاصدا من ذلك إزهاق روحه على النحو المبين بالتحقيقات.‏‏

واقترنت بتلك الجناية جناية أخرى تقدمتها وهي أنه في ذات الزمان والمكان قاوم بالقوة والعنف ‏المجنى عليه حال كونه موظفا عموميا "خفير نظامي بمركز شرطة ميت غمر"،وكان ذلك أثناء وبسبب ‏تأدية وظيفته لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه على ذمة القضية ‏ولم يبلغ بذلك مقصده على النحو المبين بالتحقيقات‎ .‎

وشهد عصام صلاح، أمين شرطة ، في تحقيقات النيابة العامة، بأنه حال تمكنه والمجني عليه من ضبط ‏المتهم المطلوب التنفيذ عليه في القضية الرقمية 21952 لسنة 2018 جنح مركز ميت غمر ووضع ‏الأصفاد الحديدية بيده صحبة المجني عليه قام بالدلوف إلى داخل سيارته وانطلق بها مسرعة غير عابئ ‏يتواجد المجني عليه خارجها فقام بسحله لمسافة تقارب الثلاثة كيلومترات محدثة به الإصابات الموصوفة ‏بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته واردف بأن قصد المتهم من ارتكابه الواقعة هو إزهاق روح ‏المجني عليه للحيلولة دون ضبطه. ‏

وأكد محمود محمد ،صاحب محجر رمل وزلط، أنه حال قيادته مركبته الآلية «لودر» شاهد المتهم قائد ‏مركبته الآلية بسرعة فائقة وجسد المجني عليه متدلى خارجها ومتشابكا مع يد المتهم بالأصفاد الحديدية ‏فقام باستيقافه في الحال فشاهد المجني عليه وبه العديد من الإصابات المتفرقة.