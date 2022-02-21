وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن كل القطاعات في الأردن عادت للعمل في سبتمبر الماضي، بعد حصول الأغلب على اللقاح، منوهاً أنه تم تطعيم حوالي 42% بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف يوسف الشمالي خلال لقائه مع برنامج "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا كانت صعبة، حيث وصلت أعداد الإصابات في الأردن إلى 23 ألفا، ولكن الوضع كان مريح ولا يوجد أي إغلاقات سواء كُلية أو جزئية، معقباً: "الحياة كانت طبيعية جداً، حيث عادت المدارس اعتباراً من اليوم .. أي عادت الحياة إلى الأردن بشكل كبير".

ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني، أنها تقع في وسط ملتهب من صراعات، سواء من ناحية التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، أو ما يحدث في العراق وسوريا وفلسطين، معقباً: "هذا أثر علينا منذ بداية الربيع العربي".