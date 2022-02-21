عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

يوسف الشمالي، وزير
يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني

قال يوسف الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، إن كل القطاعات في الأردن عادت للعمل في سبتمبر الماضي، بعد حصول الأغلب على اللقاح، منوهاً أنه تم تطعيم حوالي 42% بجرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف يوسف الشمالي خلال لقائه مع برنامج  "مساء dmc"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن الموجة الرابعة من جائحة كورونا كانت صعبة، حيث وصلت أعداد الإصابات في الأردن إلى 23 ألفا، ولكن الوضع كان مريح ولا يوجد أي إغلاقات سواء كُلية أو جزئية، معقباً: "الحياة كانت طبيعية جداً، حيث عادت المدارس اعتباراً من اليوم .. أي عادت الحياة إلى الأردن بشكل كبير".

ونوه وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن من أبرز التحديات التي واجهت الاقتصاد الأردني، أنها تقع في وسط ملتهب من صراعات، سواء من ناحية التغيرات الجيوسياسية التي تحدث في المنطقة، أو ما يحدث في العراق وسوريا وفلسطين، معقباً: "هذا أثر علينا منذ بداية الربيع العربي".

وزير الصناعه يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني لقاح كورونا التغيرات الجيوسياسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي جديد.. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأربعاء حتى الجمعة

فضحنا دوليا.. نهاد أبو القمصان تطالب بالقبض على عريس الإسماعيلية

مفاجأة.. أحمد أبوالنصر تسبب في وفاة مريض سكر بعد تناوله الكركمين.. فيديو

عايزين يطلعوني مجنون.. ما سبب وحقيقة القطيعة بين فاروق فلوكس ونجله احمد ؟

طبيب الكركمين.. الحبس عامين ونصف للصيدلي أحمد أبو النصر

رويترز: رصد تحركات عسكرية وحشد روسي بالقرب من حدود أوكرانيا

رفضت إقامة علاقة وقت صلاة الجمعة.. زوج يكهرب زوجته في البحيرة

شاهد| لحظة انتشال جثة ضابط بتحطم مروحة تابعة لشرطة كاليفورنيا الأمريكية

موضوعات متعلقة

حصاد عام 2021.. زواج وطلاق ومرض وخلافات.. نجوم الفن بين الإنجاز الفني والحياة الشخصية

دعاء واحد يحقق المستحيل .. داوم عليه في قيام الليل

حصاد 2021.. مصر تلمع في عيون أكبر 10 مؤسسات اقتصادية دولية

 سعفان : صرف مليار و790 مليون جنيه إعانات طوارئ.. توفير 6836 فرصة عمل للشباب.. تعيين  3319  شابا في 6 محافظات.. تحويل 1.6 مليون جنيه مستحقات العمالة المصرية المغادرة الأردن

كيف واجهت وزارة الأوقاف التطرف وأفكار المتطرفين المنحرفة ؟

قرية كاملة في الصعيد تصنع الخبز والبتاو بالأفران البلدي.. شاهد الطريقة

سيدة الماء.. قصة للكاتب محمد عبد المنعم زهران

صحف السعودية.. انطلاق الرؤية الإستراتيجية «روسيا والعالم الإسلامي» في جدة.. البيت الأبيض يكشف تطورات صحة بايدن.. خادم الحرمين: لا توجد دولة أو منطقة بمعزل عما يدور بالعالم

ترشيحاتنا

6 نصائح ذهبية لتأمين بياناتك على فيسبوك من الاختراق

شحنات الهاتف المحمول في الصين تتجاوز 33 مليون وحدة في يناير

صيغة دعاء قيام الليل المستجاب .. كلمات لا ترد في هذه الساعة

رئيس ريال مدريد السابق: كيروش قادر على تأهل مصر لكأس العالم .. فيديو

نسيوها بالداخل.. عامل يحبس طفلة داخل الحضانة

وزير الصناعة الأردني: الأردن تقع في وسط ملتهب من الصراعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السخرية من صورة روبي ومي عمر.. تفاصيل قصة رانيا وسكينة رمضان 2022

مأساة في حياة شقيق فنانة شهيرة.. كيف انتهت حياة يوسف فخر الدين الفنية؟

تزوج اشهر الفنانات ورحل برصاصة في ظروف غامضة.. من قتل دنجوان السينما المصرية؟

رئيس الأركان يشهد المرحلة الختامية لـ "سيناء- 6".. صور

فيديو

حقيقة تأجيل الدراسة وموعد الامتحانات وموقف الغياب .. وزارة التربية والتعليم توضح .. فيديو

ما لا تعرفه عن الطيار الذي أبهر البريطانيين بطريقة هبوطه .. فيديو

شارك في فيلمي الحوت الأزرق والشرابية.. وفاة الفنان الشاب جمال فؤاد

تغييرات في قائمة المنتخب.. كيف يفكر كيروش قبل مباراة مصر والسنغال| فيديو

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

مني أحمد

الأزمة الأوكرانية وميزان القوى العالمية

كريمة أبو العينين

جواز أوكرانيا من الغرب باطل

إلهام أبو الفتح

مات أستاذي جلال دويدار

اﻟﻤﺰﻳﺪ