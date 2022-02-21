بنهاية العام.. مصر تحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتصدرها لأفريقيا بالكامل| تفاصيل

قال الدكتور إسلام عنان ، أستاذ علم الدواء وانتشار الأوبئة ، إن نقل التكنولوجية الصيدلانية يستغرق من عامين لـ 3 أعوام ، وفي ظل جائحة كورونا لا يمكن لمصر انتظار تلك المدة ، موضحا : " هننقل التكنولوجيا للمصنع الأم لمصر في 6 شهور لتصنيع " فايزر " و " فاكسين " .

وأضاف الدكتور إسلام عنان ، خلال استضافته في برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى " ، أن نقل التكنولوجية الصيدلانية إل مصر ، خلال الست شهور القادمة ، يمكنها أن يكون لديها اكتفاء محلي ، وتصدير اللقاحات لجميع دول افريقيا .

وأكد " عنان " ، أن مصر بإمكانها انتاج لقاحات تكفي 100 مليون مصري ، وباقي شعوب قارة افريقيا ، وهم عددهم مليار و 200 مليون مواطن افريقي ، مشيرا إلى أن نسبة من تلقوا اللقاح في قارة افريقيا 3 % فقط ، حتى الأن .

وتابع " عنان " ، أن الفترة القادمة ستكون بها تحديات كبيرة في مجال تصنيع اللقاحات لأفريقيا ، مؤكدا أن مصر تستطيع أن يكون لها الريادة في المجال بقارة افريقيا .

وتابع " عنان " ، أن مصر تصدر لأفريقيا أعقد الأدوية البيولوجية ، وبالتالي فهي مهيئة لنقل وتصنيع التكنولوجيا ، مشيرا إلى أن مصر قدمت الملف الكامل لها للصحة العالمية ، والذي لم يكن يحتوي على أية ثغرة تعيقها للتصنيع .