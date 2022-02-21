Uncharted يتربع على عرش شباك التذاكر الكوري في عطلته الأسبوعية الأولى

تربع فيلم Uncharted على عرش شباك التذاكر الكوري في أول عطلة أسبوعية له، وتصدر قائمة الإيرادات محققا 2 مليون دولار خلال ثلاثة أيام بحسب موقع فاريتي.

استحوذ فيلم Uncharted على 53% من إيرادات سوق السينما في كوريا الجنوبية، بين الجمعة والأحد محققا 2.12 مليون دولار، وفي طريقه لتحقيق 3 مليون دولار بعد مرور 5 أيام.

وتفوق Uncharted على عدد من الأفلام الكورية واليابانية المطروحة للعرض في سينمات كوريا الجنوبية، أسوة بفيلم توم هولاند السابق سبايدر مان الجديد الذي تصدر القوائم لفترة طويلة.

نجاح فيلم توم هولاند

تصدر Uncharted البوكس أوفيس الأمريكي بعد 3 أيام من طرحه، وحقق 44 مليون دولار، بحسب موقع فاريتي.

تباينت آراء الجمهور والنقاد حول فيلم Uncharted إلا أن ذلك لم يعوق تحقيقه أرقاما مميزة في شباك الإيرادات، ورفع أسهم مخرجه روبن فليشر الذي أخرج فيما سبق فيلم توم هاردي الشهير Venom.

بلغت ميزانية إنتاج فيلم Uncharted حوالي 120 مليون دولار أنفقتها شركة سوني على قصة أشهر لعبة فيديو، مع توقعات بتحقيق أرباح مدوية برعاية بطل فيلم سبايدر مان الشهير توم هولاند.

بدء عرض فيلم توم هولاند الجديد Uncharted في السينمات العالمية الأسبوع الماضي، وحقق حوالي 22 مليون دولار في 15 سوقا خارجيا من بينها كندا، وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفرنسا.

يستمد Uncharted نجاحه من تفوق فيلم سبايدر مان الجديد الذي يقوم ببطولته أيضا الممثل الشاب توم هولاند، بعدما حقق أرقاما قياسية على مستوى إيرادات السينما العالمية خاصة في زمن الوباء.

فيلم Uncharted المستوحى من لعبة فيديو شهيرة بنفس الاسم، تدور أحداثه حول ناثان دريك المغامر الذي يبحث عن كنز، ويواجه الكثير من المصاعب في سبيل تحقيق ذلك.

يتعقب مارك والبيرج وتوم هولاند الكنز الكبير الذي لم يعثر عليه مطلقا من قبل، ويكتشفان أدلة حول شقيق ناثان المفقود منذ فترة طويلة، وظهر في الفيديو الدعائي كيفية تكييف تفاصيل اللعبة في المشاهد السينمائية.

فيلم Uncharted من إخراج الأمريكي روبن فليشر، يشارك في بطولته إلى جانب توم هولاند ومارك والبيرج كل من أنتونيو بانديراس، وتاتي جابرييل، صوفيا علي.