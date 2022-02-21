بوتين: روسيا فعلت كل شيء لحل الصراعات سلمياً في دونباس

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، وسط تدهور الأوضاع في جنوب شرق أوكرانيا، إن موسكو تبذل كل ما في وسعها للمساعدة في حل الصراعات سلمياً بين الحكومة الأوكرانية والجمهوريات المعلنة من جانب واحد في دونباس.

وفي حديثه في جلسة مجلس الأمن القومي الروسي في الكرملين، أشار بوتين إلى أن المواجهة بين السلطات في كييف والأشخاص الذين يعيشون في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين بدأت عمليًا منذ تشكيل هاتين الجمهوريتين.

ويأتي الاجتماع الاستثنائي لمجلس الأمن الروسي وسط تدهور الأوضاع في دونباس، حيث تتعرض جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك للقصف من قبل قوات كييف ومما أدي لسقوط قتلي المدنيين.