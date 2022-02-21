بوتين: الأوضاع في شرق أوكرانيا وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الأوضاع في منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا، وصلت إلى مرحلة حرجة وحادة.

وأضاف بوتين في كلمة موجهة للشعب الروسي، أن "أوكرانيا بالنسبة لروسيا ليست مجرد دولة مجاورة، بل هي جزء من التاريخ، رفاقنا وأقاربنا".

وتابع: "أوكرانيا العصرية بشكلها الحالي شكلت من قبل روسيا بعد ثورة 1917 بالكامل"، موضحا أن ستالين هو الذي حرر أوكرانيا ومنحها بعض الأراضي.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "دونباس سُحبت من سيادة روسيا ونقلت إلى السيادة الأوكرانية".

من جانبها، دعت الأمم المتحدة، اليوم الاثنين، إلى الامتناع عن أي قرار أحادي يقوض سلامة أراضي أوكرانيا، وذلك تزامنا مع اعتزام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاعتراف باستقلال المنطقتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا دونيتسك ولوهانسك.

وقال الكرملين إن بوتين أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتز، أنه سيقرر الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك.

بدوره، قال السفير الأمريكي لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، الإثنين، إن اعتراف روسيا المحتمل باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين بشرق أوكرانيا سيكون "مدعاة للأسف" إذا حدث.

وأوضح السفير مايكل كاربنتر أمام اجتماع للمنظمة "إذا نُفذ ذلك، فستؤدي هذه الخطوة مجدداً إلى ضرب عرض الحائط بالنظام الدولي القائم على القواعد تحت تهديد القوة".

يأتي ذلك بعدما طالب قادة الانفصاليين في دونيتسك ولوهانسك شرق أوكرانيا، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاعتراف باستقلال المنطقتين.

وقال دينيس بوشيلين زعيم الانفصاليين في دونيتسك في كلمة مصورة "باسم الشعب.. نطلب منكم الاعتراف بجمهورية دونيتسك الشعبية كدولة مستقلة ديمقراطية قانونية واجتماعية".

وتابع في رسالة للرئيس الروسي بوتين "أطلب منكم الاعتراف بسيادة واستقلال جمهورية لوهانسك الشعبية".

كما طالب بوشيلين وبيونيد باشيتشنيك زعيم انفصاليي لوهانسك، بوتين بإبرام اتفاقات للصداقة والتعاون مع كل من الجمهوريتين بما في ذلك في مجال الدفاع.