‏مسئولون أمريكيون يكشفون عن خطة لمغادرة زيلينسكي أوكرانيا إذا حدث الغزو

ذكرت وسائل إعلام أميركية، أن مسؤولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ناقشوا خططا مع الحكومة الأوكرانية لمغادرة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للعاصمة كييف في حالة وقوع غزو روسي، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز.

وقالت شبكة (سي إن إن)، إنه سبق وأن حث مسؤولو إدارة بايدن بشكل خاص الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم مغادرة أوكرانيا وزيارة ميونيخ يوم السبت الماضي بسبب مخاوف بشأن توغل محتمل من روسيا ، وفقًا لما ذكره ثلاثة مسؤولين أمريكيين ومسؤول أوكراني كبير.

وجاء سبب تحذير بعض المسؤولين الأمريكيين من مغادرته البلاد، لأن ذلك، قد يفتح الباب لروسيا لتقديم مزاعم كاذبة بأنه قد فر.

في حين أن المسؤولين لم يطلبوا صراحة من زيلينسكي عدم القيام بالرحلة - وكانوا حريصين على توضيح أن الأمر متروك له - فقد تم الإبلاغ عن هذه المخاوف ، على حد قول أحد المسؤولين.

ودق كبار المسؤولين الأمريكيين ناقوس الخطر علانية بأن غزو روسيا لأوكرانيا "وشيك" ، قائلين إن الأدلة تظهر أن روسيا واصلت حشد القوات والمعدات على الحدود الأوكرانية ، على الرغم من مزاعم موسكو بأنها تسحب قواتها.

قال الرئيس جو بايدن للصحفيين يوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعتقد أن القوات الروسية تعتزم مهاجمة أوكرانيا "في الأسبوع المقبل" أو قبل ذلك.