أحمد حلاوة: أسرتى شجعتنى على الدراسة والتعلم رغم أن أمي غير متعلمة..فيديو

قال الفنان أحمد حلاوة، “إن وأسرتى شجعتنى على الدراسة والتعلم، وعلى الرغم من أن أمى لم تكن متعلمة”، مؤكدا أن له 9 إخوة، توفى منهم اثنان وكنا نسكن في بيت في حارة حلاوة بمنطقة الدمرداش.

وأضاف أحمد حلاوة، خلال أخر حوار له قبل مرضه، لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه اليوم”، أنه خلال المرحلة الإعدادية قدمنا مسرحيات مثل شكسبير، وهذا ما أصقل هواياتنا وجعلنا متميزين.

وتابع أحمد حلاوة، أنه “أنا من جيل عشق الفن وكان مستمتعا بالحياة ويعمل ما يحب ويدرسه ويتعلمه”.

وأشار الفنان أحمد حلاوة إلى أنه يقوم من خلال قناه “حلاوة للفنون” على اليوتيوب، بتعليم الفن بالمجان، مؤكدا أنه رفض عروضا من مراكز كثيرة تعطي كورسات تمثيل بفلوس لأن التمثيل لا يدرس "التمثيل موهبة".