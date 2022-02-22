الولايات المتحدة تسحب جميع دبلوماسيها من أوكرانيا إلى بولندا

طالبت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، من كل دبلوماسييها الانسحاب من أوكرانيا إلى بولندا على الفور.

وأدان الرئيس الأمريكي جو بايدن القرار الروسي باستقلال جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك، من جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأكد الرئيس الأمريكي إلى نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على التزام الولايات المتحدة سيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية.

ووفقا لبيان البيت الأبيض، أطلع الرئيس الأوكراني على رد الولايات المتحدة، بما في ذلك خطتها لإصدار عقوبات.

وأكد الرئيس الأمريكي مجددًا أن الولايات المتحدة سترد بسرعة وحسم، بخطوة ثابتة مع حلفائها وشركائها، على العدوان الروسي على أوكرانيا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الإثنين، رسمياً بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

