بالأسماء.. رحيل دستة لاعبين عن الزمالك نهاية الموسم

أكد الإعلامي محمد شبانة أن إدارة نادي الزمالك قررت رحيل ما يقرب من دستة لاعبين بالكامل عن الفريق نهاية الموسم الجاري لعدم الحاجة إليه.



و قال الإعلامي محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية ببرنامجه بوكس تو بوكس، المٌذاع على فضائية ETC: جاء قرار إدارة الزمالك برحيل كل من إسلام جابر وحمزة المثلوثي ومحمد أشرف روقة وعمر السعيد وسيف الجزيري ورزاق سيسيه ومحمد أوناجم ومحمد أبو جبل وحازم إمام وسيف فاروق جعفر وأحمد عيد وحسام أشرف".



وتابع شبانة: "أجل مسئولو الزمالك الإعلان عن القرار لنهاية الموسم الجاري للحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم في الوقت الحالي".