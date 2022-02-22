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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تشديدات لتنفيذ قرار منع الضرب والتدخين بالمدارس خلال الترم الثاني

منع الضرب في المدارس
منع الضرب في المدارس

قررت وزارة التربية والتعليم، تنفيذ أحكام القرار الوزاري رقم 287 لسنة 2016 الصادر بشأن لائحة الانضباط المدرسي ، في جميع المدارس خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات رسمية للمدارس، شددت خلالها على منع الضرب والعقاب البدني والنفسي للطلاب بجميع المدارس. 

وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي في المدارس.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ الإجراءات المشددة الكفيلة بمنع التدخين في المدارس، ومعاقبة المخالفين لذلك، وفقا للقوانين والقرارات ذات الصلة، مع وضع علامة (ممنوع التدخين) في مكان بارز بالمنشآت التعليمية أو الجهات التابعة لها.

والتزمت المدارس الحكومية والرسمية بمحافظة القاهرة بكافة تعليمات وزارة التربية والتعليم منذ اليوم الأول لـ الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022، حيث تم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتعقيم وتنظيف الفصول وتحقيق التباعد وارتداء الكمامات الواقية لمنع انتشار فيروس كورونا.

كما التزمت المدارس الحكومية والرسمية بمحافظة القاهرة مع بدء الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022، بتنظيم طابور الصباح وتحية العلم وترديد النشيد الوطني بحضور جميع الطلاب والمعلمين ومديري المدارس.

وحرص المعلمون والمعلمات من أول يوم في الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022 على التوقيع في دفاتر الحضور على بوابات المدارس في الموعد المحدد لهم، كما حرصت إدارات المدارس على تسجيل الغياب في جميع الفصول ، تنفيذا لتعليمات وزارة التربية والتعليم التي شددت على تحقيق الانضباط اللازم في المدارس لضمان سير العملية التعليمية بشكل منتظم ودون أي عوائق

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم ، أنها لم ترصد أي بلاغات تفيد بحدوث أي أزمات تعيق سير العملية التعليمية في أي من مدارس الجمهورية ، لافتةً إلى أن نسب الحضور مرتفعة والجميع ملتزم بالتعليمات حتى الان . 

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كتب الترم الثاني من العام الدراسي 2021 / 2022 متوفرة في المدارس ويتم تسليمها للطلاب تباعا من أول يوم في الترم الثاني، مشيرةً إلى أنه سيتم الانتهاء من تسليم جميع كتب الترم الثاني في جميع مدارس مصر مع انتهاء الأسبوع الجاري.

ونفت وزارة التربية والتعليم، وجود أي أزمة في كتب الترم الثاني، مؤكدة أن الكتب موجودة ومطبوعة وجاهزة لتسليمها للطلاب.

وقررت وزارة التربية والتعليم ، أن يتم عقد امتحانات في مقررات الترم الأول لطلاب صفوف النقل الذين لم يتمكنوا من أداء امتحانات الترم الأول بعذر يقبله مدير المدرسة. 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إطلاق منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الوصول إلى  منصة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

التربية والتعليم المدارس الترم الثاني التعليم منع الضرب وزارة التربية والتعليم

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