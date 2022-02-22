أحمد حلاوة: موت هادى الجيار صدمني.. وفقدت اثنين من أشقائي بسبب كورونا

حل الفنان أحمد حلاوة ضيفا على برنامج “واحد من الناس”، مساء أمس الاثنين، مع الإعلامى واحد من الناس على قناة “الحياة”، في آخر ظهور له قبل مرضه.

وتحدث أحمد حلاوة عن صداقته بالفنان الراحل هادى الجيار، وتفاصيل الأيام الأخيرة فى حياته.

وقال أحمد حلاوة: “هادى الجيار لم يكن ممثلا بالنسبة لى، هو صديق الطفولة وصاحب عمرى فى حى باب الشعرية، وكنا نشترك في فريق تمثيل في مبرة طلعت حرب في العباسية وكان من أجدع الشخصيات”.

وأضاف أحمد حلاوة: "وعندما بدأ موضوع كورونا قال لي أنا لن أنجو لو حدثت لي إصابة، وبعدها بأيام اتصل بي ليخبرني بإصابته، وبعدها قرأت خبر وفاته، وبسبب صدمتي الكبيرة لم أذهب لأقدم العزاء لزوجته".

وتابع أحمد حلاوة: “صدمتي كانت كبيرة، خاصة أن أختي أصيبت بكورونا في نفس الوقت وتوفيت، وأصيبت أختي الثانية وشفيت، وأخي الذي صلى على أختي أصيب أيضا بكورونا وتوفي بعدها بحوالي 20 يوما”.

أحمد حلاوة: الشيخ الشعراوى أقنعني بالعودة إلى الفن

وكشف أحمد حلاوة عن نصحية الشيخ الشعراوى له عندما قرر الابتعاد عن الفن قائلا: “قررت في فترة من الفترات عدم الاستمرار في مجال الفن، وذهب إلى أحد الفنانين الكبار الملتزمين، ثم ذهبنا إلى الشيخ الشعراوي”.

وأضاف أحمد حلاوة: "وقال لى الشعراوي وكان معاه برتقالة وسكينة، الفن مثل السكينة إما تقشر بيه برتقالة وتاخد منه فيتامين سي، أو تقتل حد بالسكينة، المشكلة ليست في السكينة المشكلة فينا، إحنا اللى بنختار الطريق الذي نسير فيه وما نقدمه وهل ينفع الناس أم لا".