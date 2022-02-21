أحمد حلاوة: اعتز جدا بأعمالى مع الفنان الكبير عادل إمام..فيديو

قال الفنان أحمد حلاوة، "إنه يعتز جدا بأعماله مع الفنان الكبير عادل إمام، مؤكدا أنه قام بالعمل معه في مسلسل "العراف" وكان رائعا، مؤكدا أن الفنان عادل إمام كان يسمح له أن يرتجل في حدود النص والشخصية لأنه دقيق جدا".

وأضاف أحمد حلاوة، خلال أخر حوار له قبل مرضه، لبرنامج “واحد من الناس”، عبر فضائية “الحياه اليوم”، أنه تعاملت مع الزعيم ومع نجله الفنان الموهوب محمد إمام، مشيرا إلى أنه تعامل مع النجم عادل إمام باحترام شديد،، ولكنه يتعامل مع محمد إمام على أنه ابنه.

وتابع أحمد حلاوة، ان أقرب الأعمال التي قدمتها في رمضان الماضي شخصية القبطي في مسلسل "الاختيار"، وكنت أمام اختبار إظهار قيمة الحب المنزه عن أى غرض

وأشار أحمد حلاوة إلى أن دورى في مسلسل رأفت الهجان الناس ما زلت متذكره اسمى بيخور شتريت رغم صعوبته.