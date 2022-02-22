العراق: إحباط محاولة استهداف أرتال دعم لوجستي بعبوات ناسفة بالمثنى جنوب البلاد

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين في محافظة المثنى جنوب البلاد.



وذكرت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه "من خلال المتابعة الميدانية وتكثيف الجهود الاستخبارية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية بمحافظة المثنى من إحباط محاولة استهداف أرتال الدعم اللوجستي بعبوتين ناسفتين مزروعتين على الطريق السريع".



وأوضح البيان إلى أنه "تم تفكيك أحداهما موقعيًا وتفجير الأخرى تحت السيطرة من قبل خبراء مكافحة المتفجرات".

