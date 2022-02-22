الكرملين يخطو نحو إحياء الاتحاد السوفيتي..الجيش الأوكراني يحذر من محنة وخسائر مقبلة

حذر وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزينكوف، اليوم الثلاثاء، جنوده من محنة وخسائر متوقعة مقبلة.

وقال وزير دفاع أوكرانيا إن الكرملين اتخذ خطوة إضافية في اتجاه إحياء الاتحاد السوفييتي؛ مشددا على أن كييف لن تسمح باتخاذ قرارات فوضوية بشأن البلاد.

وأكد ريزنيكوف، أن بلاده ستدافع عن "سيادتها" بعد اعتراف روسيا بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك.

وجاءت تصريحات ريزنيكوف عبر صفحته الشخصية على منصة "تويتر"، والتي قال فيها: "لم يعترف الكرملين بجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك بل قامت موسكو بالاعتداء على أوكرانيا كلها".

وأضاف ريزنيكوف: "نحن هادئون ومستعدون وقادرون على الدفاع عن أنفسنا وسيادتنا. لا يمكن للعالم أن يصمت العقوبات؟ جدار برلين الجديد؟"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، أن الوقت قد حان لفرض عقوبات صارمة على روسيا.

كما كشف مكتب الرئيس الأوكراني عن الخسائر التي يسببها التهديد الروسي والتي تصل لنحو 3 مليارات دولار شهريا.

واعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء أمس الاثنين، رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك كدولتين مستقلتين، وأمر الجيش الروسي بـ "حفظ السلام" في الجمهوريتين الواقعتين في شرق أوكرانيا.

ووقع الرئيس الروسي، رسميا على مرسوم يعترف باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وأصدر بوتين تعليماته لوزارة الدفاع الروسية لإرسال قوات الجيش الروسي إلى دونباس في شرق أوكرانيا، بينما طلب من وزارة الخارجية إقامة علاقات دبلوماسية مع كل من جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبية.

