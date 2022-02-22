أحمد موسى: مصر الثانية عربيا فى تصدير الغاز والعاشرة عالميًا

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي تغير منحناها منذ مساء أمس حينما أعلن بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتين عن أوكرانيا، موضحا أن سعر الغاز ارتفع بمقدار 10 %.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة خاصة يقدمها من المملكة العربية السعودية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيناريو الذي توقعته روسيا هو الذي تم بالضبط.

ولفت أحمد موسى، إلى أن العديد من العواصم الأوروبية بدأت الحديث عن فرض عقوبات على موسكو، والتحرك في هذا الإطار.

وأردف أحمد موسى، أن مصر أضحت من الدول المؤثرة في تصدير الغاز عالميًا حيث تحتل المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميًا، موضحا أن القاهرة تصدر الغاز إلى أنقرة في ضوء اتفاقية موقعة بين الطرفين.

وأكد أحمد موسى، أن سعر برميل البترول لامس الـ 100 دولار ومتوقع وصوله لـ 114 دولارًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الدول المنتجة والمصدرة.

واستكمل أحمد موسى، أن الأمن الغذائي أمن قومي، وهو ما تنبه له الرئيس السيسي مبكرًا، وعمل على تأمين احتياجات مصر خشية أن يكون هناك أحداث مثل التي يشهدها العالم حاليًا.

وواصل أحمد موسى، حديثه: أن ما سوف يحدث في الحرب الأوكرانية الروسية لا يعلمه أحد سوى الرئيس فلاديمير بوتين، والغرب بدأوا سحب قواتهم، لأنهم لن يخاطروا بأبنائهم .

وأردف أحمد موسى، الدول القوية تحظى باحترام الجميع ولا يستطيع أحد الاقتراب منها والضعيف يتآكل ولا مكان له.