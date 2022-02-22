عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: مصر الثانية عربيا فى تصدير الغاز والعاشرة عالميًا

احمد موسى
احمد موسى

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل وتطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والتي تغير منحناها منذ مساء أمس حينما أعلن بوتين الاعتراف باستقلال جمهوريتين عن أوكرانيا، موضحا أن سعر الغاز ارتفع بمقدار 10 %.

وأضاف أحمد موسى،  خلال حلقة خاصة يقدمها من المملكة العربية السعودية ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيناريو الذي توقعته روسيا هو الذي تم بالضبط.

ولفت  أحمد موسى، إلى أن العديد من العواصم الأوروبية بدأت الحديث عن فرض عقوبات على موسكو، والتحرك في هذا الإطار.

وأردف  أحمد موسى، أن مصر أضحت من الدول المؤثرة في تصدير الغاز عالميًا حيث تحتل المرتبة الثانية عربيا والعاشرة عالميًا، موضحا أن القاهرة تصدر الغاز إلى أنقرة في ضوء اتفاقية موقعة بين الطرفين.

وأكد أحمد موسى، أن سعر برميل البترول لامس الـ 100 دولار ومتوقع وصوله لـ 114 دولارًا، وهو ما ينعكس إيجابيًا على الدول المنتجة والمصدرة.

واستكمل أحمد موسى، أن الأمن الغذائي أمن قومي، وهو ما تنبه له الرئيس السيسي مبكرًا، وعمل على تأمين احتياجات مصر خشية أن يكون هناك أحداث مثل التي يشهدها العالم حاليًا.

وواصل أحمد موسى، حديثه: أن ما سوف يحدث في الحرب الأوكرانية الروسية لا يعلمه أحد سوى الرئيس فلاديمير بوتين، والغرب بدأوا سحب قواتهم، لأنهم لن يخاطروا بأبنائهم .

وأردف أحمد موسى، الدول القوية تحظى باحترام الجميع ولا يستطيع أحد الاقتراب منها والضعيف يتآكل ولا مكان له.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بشرى .. زيادة المعاشات في يوليو القادم

حالة اكتئاب وموس حلاقة.. تفاصيل محاولة ذبح حلاق وسط الشارع بالهرم

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

موعد ظهور محمد صلاح مع صاحبة السعادة إسعاد يونس

كورونا موجود.. مستشار السيسي:الوضع الوبائي في مصر مستقر وعجلة الإنتاج تواصل الدوران

إنفوجراف مفصل.. مواعيد صرف مرتبات الموظفين لشهر فبراير

لملاك ومستأجري العقارات.. غرامة 50 ألف جنيه حال مخالفة قانون الإجراءات الضريبية

تستمر 72 ساعة.. الأرصاد: موجة غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات

ترشيحاتنا

أمريكا: روسيا لن تتوقف عند دونباس.. والقادم أسوأ

المصريون القدماء يبهرون العالم.. أول من اخترعوا لفظ التصحر..وجون كيري يتمثل بهم

باحث في الشأن الروسي: مفاوضات سرية الآن لوقف حرب شاملة في أوكرانيا

سمير فرج: روسيا تدعم شرق أوروبا بـ40% من الغاز.. فيديو

خبير اقتصادي يطالب بإصدار وثيقة تأمين لمراقبي الامتحانات

خلال زيارة رسمية للدوحة..قطر وإيران توقعان 14 وثيقة تعاون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير مقر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق برمسيس

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

إصابة المخرج جميل المغازي أثناء تصويره كليب لـ شمس الكويتية .. صور

فوائد زيت حبة البركة .. يمنع الشيب ويجعل الشعر جذابًا في أسابيع

فيديو

مصير المتحرش.. المشدد 3سنوات لشادي خلف بتهمة هتك عرض7 فتيات.. فيديو

مجمع الصناعات الهندسية.. كيف تؤمن القوات المسلحة احتياجتها الفنية من قطع الغيار؟

فيديو جراف.. عصابة الرمال البيضاء .. تفاصيل أكبر شبكة نصب على المواطنين

بثينة رشوان: مخرج المال والبنون استبعدني بسبب رفضي الزواج منه.. فيديو خاص

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

نيفين منصور

أريد أن أرحل بسلام

إلهام أبو الفتح

مواقفه لا تنسى

اﻟﻤﺰﻳﺪ