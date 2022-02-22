يوناي إيمري يعلن تشكيل فياريال بمواجهة يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

أعلن يوناي إيمري، المدير الفني لفريق فياريال الإسباني، تشكيل فريقه لملاقاة يوفنتوس الإيطالي، في ذهاب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.
تشكيل فياريال
وضم تشكيل فياريال كل من:
في حراسة المرمى: جيرو رولي
خط الدفاع: خوان فويث - راؤول ألبيول - بو توريس - ألفونسو بيدرازا
خط الوسط: إيتيان كابوي - داني باريخو - جيوفاني لو سيلسو
خط الهجوم: صامويل شوكويزي - ألبيرتو مورينو - أرنوت دانجوما
تشكيل يوفنتوس
وضم تشكيل يوفنتوس كل من:
وجاء تشكيل يوفنتوس لمواجهة فياريال كالآتي:
في حراسة المرمى: فيوتشيك تشيزني
خط الدفاع: ماتيا دي تشيليو - دانيلو - ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو
خط الوسط: خوان كواردرادو - مانويل لوكاتيلي - أدريان رابيو - ويستون ماكيني
خط الهجوم: دوسان فلاهوفيتش - ألفارو موراتا.
وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب لا سيراميكا معقل فريق فياريال.