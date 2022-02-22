اتحاد المصريين في السعودية: تكلفة العمرة لن تقل عن 45 ألف جنيه

قال عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد عام المصريين في السعودية، إن أي زيارة على أرض المملكة العربية السعودية، لن يسمح لهم بـ أداء فريضة الحج، ولكن يسمح له أداء مناسك العمرة حتى نهاية شهر بمضان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور تقديم الإعلامية بسمة وهبة، أن الشخص الذى يرسل لـ والده أو أحد أقاربه للزيارة سيكون هناك ختم على التأشيرة بمنعه من الحج.

ولفت إلى أن المواطن الذي لم يحصل على لقاح كورونا، لن يسمح له بدخول الحرم، ولذلك أى مواطن فى السعودية ويريد عمل عمرة عليه أن يحصل على اللقاحات.

وأكد أن أى شخص يريد الحج عليه أن يتقدم للشركات المعتمدة، وبعد ذلك يحصل على تأشيرة من القنصلية، وبعد ذلك يسمح له بأداء فريضة الحج.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة لم يتواجد أى مواطن مصري بالمملكة لـ أداء فريضة العمرة، ونطالب وزارة السياحة بحل أي مشكلات.

وأكد أن أسعار العمرة هذه العام لن تقل عن 45 ألف جنيه، وهذه الأرقام لـ أقل فئة.