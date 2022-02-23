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رئيس التحرير
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مرأة

سيرين عبد النور تظهر بإطلالة مميزة وجريئة في عيد ميلادها عبر إنستجرام|شاهد

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، صور جديدة لها من يوم احتفالها بعيد ميلادها، وقامت بنشرها على إنستجرام، وظهرت سيرين عبد النور، بإطلالة جذابة وناعمة للغاية، وهو ما عبر عنه متابعيها عبر التعليقات.

 

تفاصيل إطلالة سيرين عبد النور

وظهرت سيرين عبد النور، وهي في فستان كب قصير مجسم على جسدها باللون الأسود ومزين ببعض الفصوص اللامعة ، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وجريئة.
 

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وتألقت سيرين عبد النور بتسريحة شعر ناعمة وانسيابية وقامت بتركه  منسدلا على وجهها وظهرها، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

 

وأكملت سيرين عبد النور إطلالتها بوضع لمسات ناعمة من المكياج، واكتفت بوضع أحمر شفاه باللون الكمشيري مع الماسكرا والآي لاينر، والسموكي أيز بإختيار ألوان أي شادو ناعمة وجذابة لتبرز  من جمال عينيها، وأختارت طلاء أظافر باللون النبيتي .
 


وأكملت  سيرين عبد النور إطلالتها بإرتداء المجوهرات اللافتة، فقامت باختيار قرطين ناعمين باللون الفضي وخاتم بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة أنثوية جذابة .

 

نشأة سيرين عبد النور

 

سيرين عبد النور من مواليد 21 فبراير 1977 وهي مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، واشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي “ليلة من الليالي” عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء؛ الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

ولدت سيرين في العبادية قرب بيروت سنة 1977 من عائلة مسيحية، ودرست في مدرسة القديس كورييه، ثم سجلت في معهد لدراسة المحاسبة، بعد تخرجها في نوفمبر 1993 بدأت العمل في مجال عروض الأزياء.
 

مسيرة سيرين عبد النور


كان أول عرض أزياء تشارك فيه الفنانة سيرين عبد النور بملابس خاصة بموسم "عيد الميلاد" لعدد من مصممي الأزياء منهم زهير مراد، وظهرت في إعلان لأحد مساحيق الغسيل، جرى تصويره في لبنان ليعرض في السعودية، وفي عام 1994 شاركت كموديل في كليب الفنان جورج وسوف لأغنية "كلام الناس".
وفي بداية عام 1998 بدأت بالظهور في محطة LBC كممثلة من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الدرامية، وفي عام 2002 انتخبت سيرين كأحسن موديل من خلال منافسة ضخمة. 

وفي عام 2003 حصلت علي أول بطولة لها من خلال مسلسل ابنتي، وفي 2004 بدأت في شق طريقها نحو الغناء، وأصدرت أول ألبوم لها بعنوان ليلة من الليالي.

وذاع صيت سيرين عبد النور في مصر والعالم العربي منذ فيلم "رمضان أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، حيث كان أول فيلم من بطولتها سنة 2008.

وفي نفس السنة ظهرت كضيفة شرف في فيلم دخان بلا نار الذي تم تصويره في بيروت وكان بإنتاج مشترك لبناني مصري، يقول الناقد محمد حسن حجازي عن دورها في الفيلم"تزين الفيلم سيرين عبد النور، بجمال خاص جدًا رغم حضورها كضيفة شرف كرمى لفيلم لبناني".

تراوحت أدوارها بين المسلسلات والأفلام وعادت في 2009 للشاشة اللبنانية بدور البطولة في الأدهم مع أحمد عز، و دخلت السينما المصرية من أبوابها العريضة حينما شاركت في فيلم المسافر مع النجم العالمي عمر الشريف الذي أنتجته وزارة الثقافة.

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