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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان مطرز.. أحلام الشامسي تثير إعجاب متابعيها عبر إنستجرام

احلام
احلام

شاركت الفنانة احلام الشامسي، متابعيها، إطلالتها من جلسة تصوير جديدة، وذلك على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


وتألقت احلام، بإطلالة انيقة ومميزة خطفت بها الانظار مرتدية فستانا قطيفة مطرزًا باللون الاحمر وهو ما جعل اطلالتها بسيطة وجذابه ومبهجة.


ومن الناحية الجمالية اعتمدت على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الجذاب واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الاحمر وهو ما تناسب مع اطلالتها الأنيقة.


أحلام الشامسي هي مطربة إماراتية من مواليد فبراير 1968، واسمها الحقيقي ميثاء، لكن اسم أحلام أتى من قبل والدها عرفاناً بجميل طبيبة مصرية أنقذت حياتها في الصغر بعد فتح جبينها عندما سقطت من يدي أختها. 

بدأت أحلام مشوارها الفني في تسعينيات القرن الماضي، وأطلقت أول ألبوماتها عام 1995. ودرست الفنانة أحلام الشريعة الإسلامية في جامعة دبي، ولم تكمل الدراسة بسبب اتجاهها إلى الفن.

ومسقط رأس الفنانة أحلام في مدينة المحرق في البحرين ولدت في عائلة تتكون من أب إماراتي وأم بحرينية، ودرست معظم مراحل الدراسة الإبتدائية في البحرين، ووالدها فنان شعبي اسمه علي الشامسي.

أطلق عليها جمهورها لقب الملكة، كما لقبها المغني السعودي محمد عبده بفنانة الخليج، وتعد أحلام واحدة من المغنيات الأعلى أجرا في الوطن العربي، وهي أول فنانة خليجية تغني في تونس خلال مهرجانات قرطاج.

بدأت الفنانة أحلام الغناء في حفلات الأعراس الخليجية عندما كانت في عمر صغير ومنذ عام 1994م أصبحت مشهورة إلى يومنا هذا.

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فستان مطرز الإماراتية أحلام الشامسي جلسة تصوير جديدة اللون الاحمر إطلالة انيقة

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