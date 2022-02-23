Soul | منصة موسيقية خاصة بـ عمرو دياب .. اعرف القصة

فاجأ الهضبة عمرو دياب، جمهوره، بحذف جميع أغانيه من قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، باستثناء عدد من فيديوهات حفلاته الغنائية فقط.

وتوقع عدد كبير من جمهور عمرو دياب إنشاء منصة موسيقية خاصة به تضم جميع البوماته الغنائية والتى تحمل أسم Soul ، خاصة بعد ظهورها كخلفية إعلانية فى اخر حفلات عمرو دياب بمركز المنارة دون الكشف عن أى تفاصيل .

حفل عمرو دياب بالمنارة

فى حفل كامل العدد أحيا النجم عمرو دياب حفلاً غنائيا الاسبوع الماضى بمركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وقدم الهضبة عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه الذي يعشقها جمهوره مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

وشارك عمرو دياب ، فيديو لتفاعل الجمهور على أنغام أنيته الشهيرة “أنت الحظ” عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام .

وقدم عمرو دياب باقة كبيرة ومتنوعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره، منها “يا أنا يا لأ” و"إنت الحظ"، و"بحبه" و"يتعلموا" و"ده لو اتساب" و"وياه" و"قدام مرايتها".

وحرص عمرو دياب على تقديم ميدلي من أغانيه القديمة مثل و"إيه يعني، وصعبان عليا، ونندم، وهي عاملة إيه دلوقتي، وانت ياللي".

وقدم عمرو دياب مع الموزع نادر حمدي على البيانو مجموعة من الأغاني وهي "قصاد عيني" و"وحشتيني" "وماله" "وهيعيش يفتكرني" و"زي مانتي".

شارك الفنان نادر حمدي، جمهورها صورة جديدة بصحبة الهضبة عمرو دياب أثناء حفله الأخير بالتجمع الخامس، ونشرها عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتب نادر حمدي لـ عمرو دياب من خلال صورتهما: أنا لو تبقى معايا بيترج "المسرح" يتهز.

حفل عمرو دياب فى الرياض

روج الفنان عمرو دياب لـ حفله الغنائي القادم في الرياض، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر عمرو دياب صورة لبوستر الحفل، وعلق عليها كاتبًا: “الرياض استعدوا”.