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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب سوريا يتسبب بأضرار مادية

قصف صاروخي إسرائيلي
قصف صاروخي إسرائيلي على جنوب سوريا يتسبب بأضرار مادية

استهدفت القوات الإسرائيلية، بصواريخ أرض أرض مواقع بمحيط محافظة القنيطرة فجر اليوم الأربعاء، وتسبب في أضرار مادية.
 

ونقلت وكالة سانا السورية الرسمية، عن مصدر عسكري -لم تسمه- أن الاستهداف نفذ من منطقة الجولان المحتل وألحق خسائر مادية.
 

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من جهتها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي: إن الهجوم المنسوب لإسرائيل في منطقة القنيطرة، استهدف موقع مراقبة تابع لحزب الله، ومبنى تابع للحكومة السورية تعرض لهجوم أيضًا في الماضي.

ومنذ سنوات، تستهدف إسرائيل بشكل متكرر قوات النظام السوري والمليشيات المسلحة التابعة لإيران، والتي تتمركز في عدة مواقع بسوريا، ومنها القنيطرة.

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