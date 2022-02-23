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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصين: لا نعتقد إطلاقا أن العقوبات ضد روسيا هي أفضل حل

الصين: لا نعتقد إطلاقا
الصين: لا نعتقد إطلاقا أن العقوبات ضد روسيا هي أفضل حل

قالت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، إن بكين لا تعتقد إطلاقا أن العقوبات هي أفضل طريقة لحل المشاكل، وفقا لرويترز.

جاء ذلك ردا على سؤال عما إذا كانت الصين ستنضم إلى الدول الغربية في فرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق بأوكرانيا.

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وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، هوا تشون ينغ، للصحفيين في بكين، إن الصين تأمل في أن تتمكن الأطراف المعنية من محاولة حل مشاكلها عبر الحوار والتحلي بالهدوء وضبط النفس.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلن يوم الثلاثاء، الدفعة الأولى من العقوبات على روسيا، بسبب ما قال إنه ”بداية غزو لأوكرانيا“، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا عدوانها.

دول غربية تعلن  عن سلسلة عقوبات ضد روسيا 

كما أعلنت عدة دول غربية عن سلسلة عقوبات ضد روسيا جراء اعترافها باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، ودخول قوات روسية هذه المناطق.

واستهدفت العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية، والديون السيادية.

وفيما يشبه ”الاستخفاف“ بخطاب بايدن، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لوكالة الإعلام الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ”لم يتابع خطاب نظيره الأمريكي جو بايدن“ الذي أعلن فيه فرض عقوبات على موسكو.

من جهته، قال وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، إن تحرك الرئيس الأمريكي لفرض مجموعة أولى من العقوبات على روسيا ”خطوة أولى“ قوية، مضيفا أنه تلقى وعدا أيضا من مسؤولين أمريكيين بالحصول على مزيد من الأسلحة.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أمس الثلاثاء: ”العقوبات التي أعلنها الرئيس بايدن اليوم، تبدو قوية إذا اعتبرناها خطوة أولى“.

وأضاف أن بلاده لا تسعى لانتشار قوات أمريكية على الأرض لحل الأزمة.

لكن صحيفة ”غارديان“ البريطانية، رأت في تقرير لها أن العقوبات الغربية التي أعلن عنها أمس الثلاثاء، ضد روسيا والتي تستهدف بنوكا وكيانات ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ستأتي على حساب الغرب وتضر به.



وذكرت الصحيفة أن العقوبات لن تؤثر بالشكل المطلوب على روسيا أو على الرئيس الروسي للتراجع عن قراره بشأن أوكرانيا، داعية الغرب إلى تبني نهج تدريجي مع موسكو وترك خيار العقوبات كملاذ أخير.

الصين روسيا العقوبات بكين موسكو

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