تفاصيل مدهشة.. طائرات تجسس أمريكية تكشف المأساة في أوكرانيا

كشفت صحف دولية، عن حالة القلق والذعر التي تعيشها أوكرانيا بسبب احتمال الغزو الروسي الكامل للبلاد، بعدما أخذت منها منطقتي دونتيسك ولوجانسك عنوة، واعترفت بهما كدولتين مستقلتين تحت رايتها.

وذكرت الصحف إن إدارك هذه الحالة في أوكرانيا، كان هذه المرة من الجو، فبينما كان المجال الجوي الأوكراني خاليا إلى حد كبير بسبب امتناع شركات النقل الجوي الدولية عن تسيير رحلاتها إليها، وسط الأزمة مع روسيا، حلقت طائرة عسكرية أمريكية موجهة عن بعد تسمى RQ-4 Global Hawkفوق البلاد في دوائر لساعات، مرات عدة.

على مدار الشهر الماضي ، حلقت طائرتان من طائرات التجسس في مهمات منتظمة من البحر الأبيض المتوسط ​​إلى أوكرانيا ، حيث أبحرتا في حلقات متكررة في الشمال والشرق من البلاد، وفقًا لـموقع فلايت رادار 24.

تزامنت الرحلات الجوية الطويلة، التي قامت بها الطائرات بدون طيار مع حشد عسكري روسي على طول الحدود الأوكرانية وموجة من الدبلوماسية بين قادة الولايات المتحدة وأوروبا وروسيا لتجنب الحرب.

في بعض الأحيان ، كانت الطائرتان، اللتان كانت تحملان علامات النداء Forte10و Forte11 و Forte12، هي الطائرات النشطة الوحيدة التي يمكن رؤيتها للجمهور فوق شرق أوكرانيا.

لاحظ مراقبو الطيران، وتكهنوا بأن الولايات المتحدة تعلن عن وجودها و استعراضها للقوة بهذه الطائرات.

وحول ذلك، قال إيان بتشينك، مدير الاتصالات في فلايت رادار:"مع تكرار هذه الطلعات الجوية، يعد ترك جهاز الإرسال والاستقبال في وضع التشغيل قرارًا واعيا".

وامتنع سلاح الجو الأمريكي عن التعليق على تفاصيل الطلعات، لكنه قال إن الولايات المتحدة تشغل طائرات بشكل روتيني لدعم أهداف استخباراتية.

وقال مصدر"هذه المهام تظهر التزامنا المستمر بالسلامة والأمن في المنطقة".

مساء الاثنين الماضي، عادت Forte11إلى البحر الأبيض المتوسط ​​بعد طلعة استغرقت 24 ساعة تقريبًا فوق أوكرانيا. وانفجر جهاز الإرسال على ارتفاع منخفض بالقرب من محطة سيجونيلا البحرية الجوية في صقلية، بعد ثلاثةعشرة طلعة مماثلة.

وبحسب موقع القوات الجوية على الإنترنت، فإن مهمة هذه الطائرات هي جمع المعلومات الاستخبارية والمراقبة والاستطلاع "لدعم القوات المقاتلة المشتركة في أوقات السلم في جميع أنحاء العالم وعمليات الطوارئ وأوقات الحرب".

وتقول الشركة المصنعة لها ، نورثروب جرومان ، إن الطائرات ترى "تهديدات محتملة" و "تجمع صورًا عالية الدقة في الوقت الفعلي تقريبًا لمساحات كبيرة من الأرض في جميع أنواع الطقس - ليلاً أو نهارًا".

في 15 فبراير ، قال التقارير الإخبارية، إن Forte11 كانت الطائرة الأكثر تتبعًا.

يمكن للطائرة ، التي يبلغ طول جناحيها حوالي 40 مترًا وطولها 15 مترًا ، الطيران أكثر من 30 ساعة.

في عام 2014 ، قطعت الطائرة 34.3 ساعة دون التزود بالوقود لتسجل رقمًا قياسيًا للقوات الجوية الأمريكية ، وفقًا لموقعها على الإنترنت.

تقوم شركة نورثروب جرومان بتزويد القوات الجوية الأمريكية بالطائرة منذ 20 عامًا. وفي أغسطس ، فازت بعقد مدته خمس سنوات لصيانة طائرات حلف الناتو.