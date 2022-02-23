البنك المركزي:30.3 مليار جنيه حجم استفادة المصانع والشركات من مبادرة دعم المتعثرين

كشفت بيانات لـ البنك المركزي المصري عن أن حجم الاستفادة من مبادرات دعم العملاء المتعثرين وغير المنتظمين في السداد من المصانع والشركات بكافة القطاعات الاقتصادية التي تقل مديونياتها عن 10 ملايين جنيه، والعملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة والتي تزيد مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بلغ بنهاية ديسمبر الماضي 30.3 مليار جنيه.



وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط أن حجم الاستفادة من مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين من الشركات بكافة القطاعات الاقتصادية والتي تقل مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، بلغ 23 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضي استفاد منها 1800 مصنع وشركة من كبريات الشركات العاملة بالسوق والتي لم تكن منتظمة في سداد مديونياتها، فيما بلغ حجم الاستفادة من مبادرة دعم العملاء غير المنتظمين من الشركات العاملة بقطاع السياحة والتي تزيد مديونياتهم عن 10 ملايين جنيه، 7.3 مليار جنيه، استفاد منها 29 شركة.

وكان البنك المركزي قد أطلق في أبريل 2020، مبادرات لدعم العملاء المتعثرين وغير المنتظمين في السداد، تقضي بإلغاء القوائم السلبية والسوداء وإلغاء حظر تعاملهم مع البنوك والتنازل عن جميع القضايا المتداول والمتبادلة لدى المحاكم، فور الاتفاق على شروط السداد وأيضا تحرير كافة الضمانات الخاصة بالمديونيات.

وأعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (أي سكور) في نوفمبر الماضي، أنه تم بناء على توجيهات البنك المركزي المصري تم تحسين المراكز الائتمانية لعدد 1,3 مليون عميل إضافة إلى حذف 88 ألف عميل من الإجراءات القانونية و161 ألف عميل من القوائم السلبية.

وأكدت الشركة أن هذا الإجراء ساهم في إعادة إدماج هؤلاء العملاء في القطاع المصرفي وإتاحة حصولهم علي الائتمان مما انعكس بصورة إيجابية على العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة مثل توفير فرص العمل وتوفير عناصر الإنتاج بهدف دعم قطاعات الدولة المختلفة.