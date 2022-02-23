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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع عاجل للأمم المتحدة بعد التصعيد الروسي في أوكرانيا.. اليوم

الامم المتحدة
الامم المتحدة

اعترف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسميا بجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وأمر بنشر قوات الجيش الروسي في دونباس وحث كييف على وقف إراقة الدماء ومهاجمة الجمهوريات المستقلة.

 

وتعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، اجتماعا طارئا حول “الوضع في الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتًا” بعد التصعيد الروسي واعتراف بوتين بجمهوريات دونباس.

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وخاضت أوكرانيا حربًا دامت ثماني سنوات ضد جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين اللتين أعلنا استقلالهما بعد الانقلاب العنيف في كييف عام 2014. 

 

وأودى الصراع بحياة أكثر من 14 ألف شخص وشرد ما يصل إلى مليوني شخص.

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