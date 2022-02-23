عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

متحدث الحكومة: لدينا 14 دولة لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، تحدث اليوم خلال اجتماع الحكومة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الأزمة تهم المصريين بسبب أن مصر أكبر مستورد قمح من روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن مصر استوردت من روسيا فى العام الماضى 80% من حجم الأقماح التي تم شرائها من الخارج، وكشف أن هناك 14 دولة أخرى من الممكن أن تستورد مصر منها القمح.

وأشار إلى أن الأمر المختلف فقط سيكون الأسعار، ولكن مصر من الممكن أن تستورد القمح من أماكن آخري حالة وجود مشكلات.

وكشف أن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، و اللجنة الوزارية قامت بدراسة كل شئ بخصوص رغيف الخبز، من أجل زيادة سعره.

ولفت إلى أن تحرك رغيف الخبز، سيكون معها مظلة اجتماعية. 

وأكد أن الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، لأن الأوضاع العالمية والأحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى رفع سعر القمح.

وكشف أن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، وفى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا و أوكرانيا سيتم اللجوء لـ الـ 14 دولة  الآخرين.

الأزمة الروسية الأوكرانية مصطفى مدبولي مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لـ سوء الطقس .. 5 إرشادات مهمة لأصحاب سخانات الغاز الطبيعي

حذف جميع كليبات عمرو دياب من قناته على يوتيوب

تحذير عاجل من تطبيق شهير خطر على المراهقين.. "Yubo" بؤرة للتحرش الجنسي والعنصرية

بحد أقصى 15 %.. زيادة جديدة لأصحاب المعاشات وفقا للقانون

منخفض جوي جديد.. موعد وتفاصيل موجة الطقس السيء في القاهرة والمحافظات

العرافة العمياء التي صدمت العالم بتوقعاتها.. نبوءة الجدة فانجا لم تتحقق| فيديو

روسيا تبدأ إجلاء موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

رياح وأمطار رعدية.. الأرصاد: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الأربعاء

ترشيحاتنا

بعد تصعيد روسيا .. إسبانيا تدعو رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا فورًا

الاحتلال الإسرائيلي يعلن إسقاط مسيرة تابعة لحماس

أذكار المساء.. 10 أدعية تحفظك من كل شر وسوء

شكري: تهيئة المناخ لإحياء مسار المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في أقرب فرصة

الولايات المتحدة: غزو روسي شامل لأوكرانيا خلال 48 ساعة.. تفاصيل

الحكومة: إذا حدث زيادة جديدة في البنزين سيكون بسبب ارتفاع الوقود عالميًا|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي.. والنفط على عتبة الـ 100 دولار للبرميل.. وبوتين ينهي أحلام أوكرانيا

رئيس الأركان يتفقد معرض البحوث الفنية للقوات المسلحة.. فيديو وصور

أجراس الحرب الكبرى تفتح أبواب الظلام..تحذير من زعماء العالم لبوتين:ما تفعله سيهلكنا جميعًا

فيديو

القوات المسلحة تنجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر في قناة السويس.. فيديو وصور

فيديو جراف.. حمو بيكا يتقدم ببلاغ ضد مسئولين بنقابة الموسيقيين.. ما القصة

بثينة رشوان: قطاع الإنتاج خدعنى وظلمت بقرار وقفى عامين.. فيديو.. خاص

فيديو جراف.. عملاق مصري في الدوري الألماني .. هل ينضم لمنتخب مصر

المزيد

ساحة رأي

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

وقولوا للناس حسنا

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

هل قرر العالم طي صفحة كورونا؟

نهال علام

الجمهورية الجديدة (١)

احمد النومى

مقبرة الإرهاب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا نتفليكس والعقول الخربة

علاءالشال

وكونوا مع الصادقين

محمد مندور

حياة كريمة والمجمعات الزراعية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 17 "

عبد المعطى أحمد

الأزمة الأوكرانية حرب أم سلام؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ