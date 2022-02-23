متحدث الحكومة: لدينا 14 دولة لاستيراد القمح بعيدا عن روسيا وأوكرانيا

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، تحدث اليوم خلال اجتماع الحكومة عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الأزمة تهم المصريين بسبب أن مصر أكبر مستورد قمح من روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى أن مصر استوردت من روسيا فى العام الماضى 80% من حجم الأقماح التي تم شرائها من الخارج، وكشف أن هناك 14 دولة أخرى من الممكن أن تستورد مصر منها القمح.

وأشار إلى أن الأمر المختلف فقط سيكون الأسعار، ولكن مصر من الممكن أن تستورد القمح من أماكن آخري حالة وجود مشكلات.

وكشف أن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، و اللجنة الوزارية قامت بدراسة كل شئ بخصوص رغيف الخبز، من أجل زيادة سعره.

ولفت إلى أن تحرك رغيف الخبز، سيكون معها مظلة اجتماعية.

وأكد أن الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، لأن الأوضاع العالمية والأحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى رفع سعر القمح.

وكشف أن مصر تستورد قمحا من 16 دولة معتمدة، وفى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا و أوكرانيا سيتم اللجوء لـ الـ 14 دولة الآخرين.