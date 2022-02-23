المخزون يكفي 9 أشهر.. رسالة هامة من الحكومة للمواطنين بشأن القمح

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مصر لديها مخزون من القمح يكف لـ 5 أشهر كاملة، ومن 15 من شهر أبريل سيكون هناك حصاد القمح، وهذا الأمر يكفى لـ 4 أشهر آخرين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفى أن الإنتاج المحلي، بجانب المجزون سيكون هناك قمح يكف لـ 9 أشهر.

ولفت إلى أنه فى حالة اقتراب المدة و انتهاء المخزون سيتم النظر لـ دول جديدة لـ استيراد القمح، موضحًا أن الحكومة تدرس كل شئ، وكشف أن مصر تستورد قمح من 16 دولة معتمدة.

وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سعر رغيف الخبز المدعم لم يتحرك من 34 عامًا، رغم الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.

وأضاف أن المواطن يدفع 7% فقط من قيمة رغيف الخبز، و اللجنة الوزارية قامت بدراسة كل شئ بخصوص رغيف الخبز، من أجل زيادة سعره.

ولفت إلى أن تحرك رغيف الخبز، سيكون معها مظلة اجتماعية.

وأكد أن الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الأمر وسيكون هناك رفع سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن الجميع عليه ترشيد استخدام رغيف الخبر، لأن الأوضاع العالمية والأحداث بين روسيا وأوكرانيا سينتج عنها زيادة فى رفع سعر القمح.

وكشف أن مصر تستورد قمح من 16 دولة معتمدة، وفى حالة حدوث أمر جديد بين روسيا وأوكرانيا سيتم اللجوء لـ الـ 14 دولة الآخرين.