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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

" أمطار متفاوتة الشدة "..الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الخميس والجمعة..فيديو

الأمطار
الأمطار

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ، إن اليوم حدث تقلبات جوية بعد الظهر ونتج عنه نشاط رياح مثيرة للأتربة علي الطرق الصحراوية في القاهرة الكبرى وفي شمال الوجه البحري وفي محافظات شمال الصعيد .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناة" النهار " ، أن اليوم سقط أمطار متفاوتة الشدة علي مختلف المحافظات نتيجة بدء حالة عدم الاستقرار التي بدأت منذ مساء اليوم ومستمرة معنا غدا وحتي يوم الجمعة ، مشيرا إلي أن هذه الحالة من عدم الاستقرار ليست قوية ولكنها طبيعية .

وأوضح محمود شاهين ، أن غدا سيكون هناك أمطار ورياح مثيرة للأتربة بأغلب أنحاء الجمهورية مؤكدا أن درجات الحرارة يوم الجمعة ستنخفض وستصل إلي 17 و18 درجة .

الطرق الصحراوية محمود شاهين هيئة الأرصاد درجات الحرارة طقس الخميس الأرصاد الجوية حالة الطقس

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