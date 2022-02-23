" أمطار متفاوتة الشدة "..الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس الخميس والجمعة..فيديو

قال الدكتور محمود شاهين رئيس مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد ، إن اليوم حدث تقلبات جوية بعد الظهر ونتج عنه نشاط رياح مثيرة للأتربة علي الطرق الصحراوية في القاهرة الكبرى وفي شمال الوجه البحري وفي محافظات شمال الصعيد .

وأضاف محمود شاهين خلال مداخلة هاتفية في برنامج " أخر النهار " المذاع علي قناة" النهار " ، أن اليوم سقط أمطار متفاوتة الشدة علي مختلف المحافظات نتيجة بدء حالة عدم الاستقرار التي بدأت منذ مساء اليوم ومستمرة معنا غدا وحتي يوم الجمعة ، مشيرا إلي أن هذه الحالة من عدم الاستقرار ليست قوية ولكنها طبيعية .

وأوضح محمود شاهين ، أن غدا سيكون هناك أمطار ورياح مثيرة للأتربة بأغلب أنحاء الجمهورية مؤكدا أن درجات الحرارة يوم الجمعة ستنخفض وستصل إلي 17 و18 درجة .