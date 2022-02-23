بعد زيارة الكلية الحربية.. أحمد موسى: الرئيس السيسي يعطي دفعة لأولاده |فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كان فى الكلية الحربية، اليوم فى الفجر، وقام بجولة تفقدية.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، أن الرئيس السيسي وجه كلمة مهمة لرجال القوات المسلحة، على ما يقدمونه من تضحيات من أجل الوطن.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه الطلاب بالاستمرار فى الحفاظ على اللياقة البدنية، و التحلي بالقيم العسكرية، التى تتميز بها القوات المسلحة، والرغبة فى تلقى العلم، ليصبحوا نماذج لغيرهم من الشباب.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي شاهد مجموعة من العروض العسكرية لرجال الكلية الحربية، الذين سينضمون لـ الجيش المصري.

وأوضح أحمد موسى، أن الرئيس السيسي يعطى دفعة لـ أولاده، ويطمئن على مستوى التدريب واللياقة، وما يحصلون عليه من علم.